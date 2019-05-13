ГПУ взялась за "давление на судей" в деле "Приватбанка"

Правоохранители расследуют, были ли заявления президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Национального банка Якова Смолия о национализации "Приватбанка" давлением на судей.

Как сообщает Окружной административный суд Киева, по результатам рассмотрения заявления его судей Генеральная прокуратура внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года.

Производство открыто по ч.2 ст. 376 УК (вмешательство в деятельность судебных органов)

Судьи коллегии, которая приняла решение по делу о национализации "Приватбанка", в заявлении в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований просили начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и главы НБУ – и привлечь их к уголовной ответственности.

Судьи считают, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации "Приватбанка", сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

Напомним: