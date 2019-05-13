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ГПУ взялась за "давление на судей" в деле "Приватбанка"

Понедельник, 13 мая 2019, 09:47
ГПУ взялась за давление на судей в деле Приватбанка

Правоохранители расследуют, были ли заявления президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Национального банка Якова Смолия о национализации "Приватбанка" давлением на судей.

Как сообщает Окружной административный суд Киева, по результатам рассмотрения заявления его судей Генеральная прокуратура внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года.

Производство открыто по ч.2 ст. 376 УК (вмешательство в деятельность судебных органов)

Судьи коллегии, которая приняла решение по делу о национализации "Приватбанка", в заявлении в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований просили начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и главы НБУ – и привлечь их к уголовной ответственности.

Судьи считают, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации "Приватбанка", сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

Напомним:

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров о национализации "Приватбанка": признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства в декабре 2016 года.
  • В тот же день президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности раздал руководителям министерств и правоохранительных органов поручения, связанные с признанием незаконной приватизации "Приватбанка".
  • В частности, Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре глава государства поручил оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела на судей "за неправосудное решение". Он попросил защитить интересы народа и не допустить "реванша" олигархов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПриватПорошенкосудГенпрокуратура
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