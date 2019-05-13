Порошенко тайно дал Демчине звание генерал-полковника – ЦПК
Понедельник, 13 мая 2019, 11:03
Президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.
Об этом сообщил председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook.
"Тайным указом Порошенко присвоил генерал-полковника Павлу Демчине – главному СБУшному "борцу" с коррупцией. Точно на парламентских выборах победит", - написал он.
В комментарии "Украинской правде" Шабунин добавил, что получил информацию от источников в Администрации президента еще 7 мая.
"Украинская правда" обратилась по комментарии в пресс-службу президента.
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Напомним:
- НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.
- В марте 2017 года "Слідство.Інфо" сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.
- После этого в СБУ заявили, что Демчина опровергает эту информацию и сам обратился в НАБУ с просьбой проверить такие сообщения.
- "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.
- 13 сентября 2018 года Демчина заявил, что ему готовят "преступное" подозрение.
- 14 сентября 2018 года НАБУ подтвердило, что подготовило сообщение Демчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами.
- Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за разглашения первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине сведений досудебного расследования.
- 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
- Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
- 9 мая президент Петр Порошенко присвоил главе СБУ Василию Грицаку звание "Герой Украины" и удостоил его ордена "Золотая Звезда".
Украинская правда