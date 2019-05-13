Порошенко тайно дал Демчине звание генерал-полковника – ЦПК

Президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.

Об этом сообщил председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook.

"Тайным указом Порошенко присвоил генерал-полковника Павлу Демчине – главному СБУшному "борцу" с коррупцией. Точно на парламентских выборах победит", - написал он.

В комментарии "Украинской правде" Шабунин добавил, что получил информацию от источников в Администрации президента еще 7 мая.

"Украинская правда" обратилась по комментарии в пресс-службу президента.

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Напомним: