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Порошенко тайно дал Демчине звание генерал-полковника – ЦПК

Понедельник, 13 мая 2019, 11:03
Порошенко тайно дал Демчине звание генерал-полковника – ЦПК

Президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.

Об этом сообщил председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook.

"Тайным указом Порошенко присвоил генерал-полковника Павлу Демчине – главному СБУшному "борцу" с коррупцией. Точно на парламентских выборах победит", - написал он.

В комментарии "Украинской правде" Шабунин добавил, что получил информацию от источников в Администрации президента еще 7 мая.

"Украинская правда" обратилась по комментарии в пресс-службу президента.

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Напомним: 

  • НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.
  • В марте 2017 года "Слідство.Інфо" сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.
  • После этого в СБУ заявили, что Демчина опровергает эту информацию и сам обратился в НАБУ с просьбой проверить такие сообщения.
  • "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.
  • 13 сентября 2018 года Демчина заявил, что ему готовят "преступное" подозрение.
  • 14 сентября 2018 года НАБУ подтвердило, что подготовило сообщение Демчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами.
  • Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за разглашения первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине сведений досудебного расследования.
  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • 9 мая президент Петр Порошенко присвоил главе СБУ Василию Грицаку звание "Герой Украины" и удостоил его ордена "Золотая Звезда".

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоСБУ
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