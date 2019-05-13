Порошенко тайно дал Демчине звание генерал-полковника – ЦПК

586 просмотров
Понедельник, 13 мая 2019, 11:03

Президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.

Об этом сообщил председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook.

"Тайным указом Порошенко присвоил генерал-полковника Павлу Демчине – главному СБУшному "борцу" с коррупцией. Точно на парламентских выборах победит", - написал он.

В комментарии "Украинской правде" Шабунин добавил, что получил информацию от источников в Администрации президента еще 7 мая.

"Украинская правда" обратилась по комментарии в пресс-службу президента.

Напомним: 

  • 14 сентября 2018 года НАБУ заявило, что подготовило сообщение Демчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами.
  • Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за разглашения первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине сведений досудебного расследования.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ГПУ взялась за "давление на судей" в деле "Приватбанка"
В июне у украинцев дважды будут длинные выходные
Филарет: Раздел ПЦУ допускаю, но единую церковь мы создадим
Наев: На Донбассе и в Крыму - 75 тысяч кадровых российских офицеров
Все новости
еда

Как выбрать сыр по вкусу и с чем его едят

Опыт

Три истории украинских хендмейдеров

здоровье

6 типов боли в животе, которые не стоит игнорировать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів