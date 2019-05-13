Порошенко тайно дал Демчине звание генерал-полковника – ЦПК
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Понедельник, 13 мая 2019, 11:03
Президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.
Об этом сообщил председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook.
"Тайным указом Порошенко присвоил генерал-полковника Павлу Демчине – главному СБУшному "борцу" с коррупцией. Точно на парламентских выборах победит", - написал он.
В комментарии "Украинской правде" Шабунин добавил, что получил информацию от источников в Администрации президента еще 7 мая.
"Украинская правда" обратилась по комментарии в пресс-службу президента.
Напомним:
- 14 сентября 2018 года НАБУ заявило, что подготовило сообщение Демчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами.
- Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за разглашения первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине сведений досудебного расследования.
Украинская правда
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