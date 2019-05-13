Гройсман розповів про враження від зустрічі з Зеленським

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у нього залишилися абсолютно нормальні враження від зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським, яка пройшла 24 квітня.

Про це він сказав у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Так, на питання, чи після нещодавної зустрічі, чи знайдена концептуально спільна мова з Зеленським, Гройсман відповів:

"Це була така ознайомча зустріч. У мене вона залишила абсолютно нормальні враження. А далі ми подивимося, як буде розвиватися подальша взаємодія".

Крім того він зазначив, що після інавгурації, всі гілки влади мають співпрацювати, оскільки протистояння може гальмувати розвиток держави.

"Я вважаю, що всі гілки влади повинні мати конструктивну взаємодію. Не може будь-яка політична доцільність домінувати над інтересами держави, це моя принципова позиція. Я думаю, що потрібно дати всім гілкам влади сповна реалізувати свої повноваження", - заявив Гройсман.

"Взаємодія – це здоровий стан, а протистояння та взаємопоборювання – це не є добре для самої держави, бо може гальмувати багато процесів. Тобто всі розумні ідеї, з якої б гілки влади вони не виходили, я завжди сприймав і підтримував", - додав він.

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