Гройсман рассказал о впечатлениях от встречи с Зеленским
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у него остались абсолютно нормальные впечатления от встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 24 апреля.
Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Так, на вопрос, после недавней встречи, найден ли концептуально общий язык с Зеленским, Гройсман ответил:
"Это была такая ознакомительная встреча. У меня она оставила абсолютно нормальные впечатления. А дальше мы посмотрим, как будет развиваться дальнейшее взаимодействие".
Кроме того, он отметил, что после инаугурации, все ветви власти должны сотрудничать, поскольку противостояние может тормозить развитие государства.
"Я считаю, что все ветви власти должны иметь конструктивное взаимодействие. Не может любая политическая целесообразность доминировать над интересами государства, это моя принципиальная позиция. Я думаю, что нужно дать всем ветвям власти полностью реализовать свои полномочия", - заявил Гройсман.
"Взаимодействие - это здоровое состояние, а противостояние и взаимная борьба - это не хорошо для самого государства, потому что может тормозить многие процессы. То есть все разумные идеи, с которой бы ветви власти не выходили, я всегда воспринимал и поддерживал", - добавил он.
Напомним:
- Источники УП сообщили, что Владимир Гройсман и Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу.
- В команде победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского подтвердили встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
- Ранее Гройсман заявил, что покинет команду президента Петра Порошенко и примет участие в выборах в Верховную Раду с новой политической силой.
- Также Гройсман сказал, что, если не будет идеологических разногласий, то он готов сотрудничать с Зеленским после его инаугурации, а также с другими ветвями власти ради развития страны.
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