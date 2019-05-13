Зеленського покарали за порушення на виборах

Оболонський районний суд виписав штраф у розмірі 850 грн новообраному президенту Володимиру Зеленському за демонстрацію бюлетеня під час голосування у другому турі виборів 21 квітня.

Відповідне рішення прийняв суддя Владислав Дев’ятко.

"Суд постановив Зеленського визнати винуватим та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 850 гривень", - сказав Дев’ятко.

Також суддя заявив, що Зеленський має заплатити 384 грн 40 коп. судового збору.

Постанову можуть оскаржити протягом 10 днів з дня її винесення. Вона набере законної сили після закінчення строку подання апеляції.

За словами судді, Зеленський передав у суд звернення із заявою про проведення засідання без нього.

Захист вимагав закрити справу за відсутністю складу правопорушення, хоча сам Зеленський визнав провину та підписав, складений на нього, адмінпротокол 21 квітня.

Демонстрацією бюлетеня Зеленський порушив ст.212-10 виборчого закону - порушення обмежень щодо проведення агітації у момент проведення виборів.

Зеленському загрожував штраф від 510 гривень.

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