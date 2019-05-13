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Зеленського покарали за порушення на виборах

Понеділок, 13 травня 2019, 15:11
Зеленського покарали за порушення на виборах

Оболонський районний суд виписав штраф у розмірі 850 грн новообраному президенту Володимиру Зеленському за демонстрацію бюлетеня під час голосування у другому турі виборів 21 квітня.

Відповідне рішення прийняв суддя Владислав Дев’ятко.

"Суд постановив Зеленського визнати винуватим та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 850 гривень", - сказав Дев’ятко.

Також суддя заявив, що Зеленський має заплатити 384 грн 40 коп. судового збору.

Постанову можуть оскаржити протягом 10 днів з дня її винесення. Вона набере законної сили після закінчення строку подання апеляції.

За словами судді, Зеленський передав у суд звернення із заявою про проведення засідання без нього.

Захист вимагав закрити справу за відсутністю складу правопорушення, хоча сам Зеленський визнав провину та підписав, складений на нього, адмінпротокол 21 квітня.

Демонстрацією бюлетеня Зеленський порушив ст.212-10 виборчого закону - порушення обмежень щодо проведення агітації у момент проведення виборів.

Зеленському загрожував штраф від 510 гривень.

Нагадаємо:

  • Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час голосування у другому турі президентських виборів на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.
  • Після того, як журналісти зняли бюлетень кандидата, йому сказали про порушення. Лише тоді Зеленський сховав документ зі словами: "Я не показав. Ви не бачили".
  • У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поліція перевірить факт демонстрації бюлетеня кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і дасть правову оцінку інциденту.
  • Зрештою, Зеленському виписали адміністративний протокол.
  • У команді новообраного президента запевнили, що після того, як йому випишуть штраф, він одразу буде сплачений.
  • У МВС та ЦВК неодноразово закликали не фотографувати бюлетені.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийсудштрафивибори президента 2019
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