Зеленского наказали за нарушения на выборах
Оболонский районный суд выписал штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому через демонстрацию бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.
Соответствующее решение принял судья Владислав Девятко.
"Суд постановил Зеленского признать виновным и назначить ему админвзыскание в размере 850 грн", - сказал Девятко.
Также судья заявил, что с Зеленского взыщут судебный сбор в размере 384 грн 40 коп.
Постановление могут обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения. Оно вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляции.
По словам судьи, Зеленский передал в суд обращение с заявлением о проведении заседания без него.
Защита требовала закрыть дело из-за отсутствия состава правонарушения, хотя сам Зеленский признал вину и подписал составленный на него админпротокол 21 апреля.
Демонстрацией бюллетеня Зеленский нарушил ст.212-10 избирательного закона - нарушение ограничений относительно проведения агитации в момент проведения выборов.
Зеленскому грозил штраф от 510 гривен.
Напомним:
- Кандидат в президенты Владимир Зеленскийна избирательном участке показал заполненный бюллетень.
- После того, как журналисты сняли бюллетень кандидата, ему сказали о нарушениях. Только тогда Зеленский спрятал документ со словами: "Я не показал. Вы не видели".
- После этого в Министерстве внутренних дел заявили, что полиция проверит факт демонстрации бюллетеня кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и даст правовую оценку инциденту.
- В конце концов, Зеленскому выписали административный протокол.
- В команде новоизбранного президента заверили, что после того, как ему выпишут штраф, он сразу будет оплачен.
- В МВД и ЦИК неоднократно призывали не фотографировать бюллетени.
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