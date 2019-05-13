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Зеленского наказали за нарушение на выборах

Понедельник, 13 мая 2019, 15:11
Зеленского наказали за нарушение на выборах

Оболонский районный суд выписал штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому через демонстрацию бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.

Соответствующее решение принял судья Владислав Девятко.

"Суд постановил Зеленского признать виновным и назначить ему админвзыскание в размере 850 грн", - сказал Девятко.

Также судья заявил, что Зеленский должен заплатить 384 грн 40 коп. судебного сбора.

Постановление могут обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения. Оно вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляции.

По словам судьи, Зеленский передал в суд обращение с заявлением о проведении заседания без него.

Защита требовала закрыть дело из-за отсутствия состава правонарушения, хотя сам Зеленский признал вину и подписал составленный на него админпротокол 21 апреля.

Демонстрацией бюллетеня Зеленский нарушил ст.212-10 избирательного закона - нарушение ограничений относительно проведения агитации в момент проведения выборов.

Зеленскому грозил штраф от 510 гривен.

Напомним:

  • Кандидат в президенты Владимир Зеленскийна избирательном участке показал заполненный бюллетень.
  • После того, как журналисты сняли бюллетень кандидата, ему сказали о нарушениях. Только тогда Зеленский спрятал документ со словами: "Я не показал. Вы не видели".
  • После этого в Министерстве внутренних дел заявили, что полиция проверит факт демонстрации бюллетеня кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и даст правовую оценку инциденту.
  • В конце концов, Зеленскому выписали административный протокол.
  • В команде новоизбранного президента заверили, что после того, как ему выпишут штраф, он сразу будет оплачен.
  • В МВД и ЦИК неоднократно призывали не фотографировать бюллетени.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Зеленскийсудштрафывыборы президента 2019
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