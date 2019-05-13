Оболонский районный суд выписал штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому через демонстрацию бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.

Соответствующее решение принял судья Владислав Девятко.

"Суд постановил Зеленского признать виновным и назначить ему админвзыскание в размере 850 грн", - сказал Девятко.

Также судья заявил, что Зеленский должен заплатить 384 грн 40 коп. судебного сбора.

Постановление могут обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения. Оно вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляции.

По словам судьи, Зеленский передал в суд обращение с заявлением о проведении заседания без него.

Защита требовала закрыть дело из-за отсутствия состава правонарушения, хотя сам Зеленский признал вину и подписал составленный на него админпротокол 21 апреля.

Демонстрацией бюллетеня Зеленский нарушил ст.212-10 избирательного закона - нарушение ограничений относительно проведения агитации в момент проведения выборов.

Зеленскому грозил штраф от 510 гривен.

Напомним: