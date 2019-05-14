Регламентний комітет переніс засідання щодо інавгурації
Комітет із питань регламенту Верховної Ради переніс засідання, на якому мали розглядати питання про дату інавгурації новообраного президента.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Засідання було заплановане на 9:00 14 травня, але відбудеться о 12:00.
Причина перенесення не повідомляється.
Нагадаємо:
- Верховна рада планує цього тижня визначити дату інавгурації президента.
- 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
- На 19 травня цього року припадає День пам’яті жертв політичних репресій.
- Президент Петро Порошенко заявив, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.
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