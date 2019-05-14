Регламентний комітет переніс засідання щодо інавгурації

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Вівторок, 14 травня 2019, 09:30

Комітет із питань регламенту Верховної Ради переніс засідання, на якому мали розглядати питання про дату інавгурації новообраного президента.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Засідання було заплановане на 9:00 14 травня, але відбудеться о 12:00.

Причина перенесення не повідомляється.

Нагадаємо:

  • Верховна рада планує цього тижня визначити дату інавгурації президента.
  • 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
  • На 19 травня цього року припадає День пам’яті жертв політичних репресій.
  • Президент Петро Порошенко заявив, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.

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Теми: Верховна Рада інавгурація


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