Регламентний комітет переніс засідання щодо інавгурації

Засідання було заплановане на 9:00 14 травня, але відбудеться о 12:00.

Про це повідомляє " Радіо Свобода ".

Комітет із питань регламенту Верховної Ради переніс засідання, на якому мали розглядати питання про дату інавгурації новообраного президента.

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