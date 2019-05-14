Регламентний комітет переніс засідання щодо інавгурації
Вівторок, 14 травня 2019, 09:30
Комітет із питань регламенту Верховної Ради переніс засідання, на якому мали розглядати питання про дату інавгурації новообраного президента.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Засідання було заплановане на 9:00 14 травня, але відбудеться о 12:00.
Причина перенесення не повідомляється.
Нагадаємо:
- Верховна рада планує цього тижня визначити дату інавгурації президента.
- 10 травня новообраний президент Володимир Зеленський звернувся до Верховної ради з вимогою ухвалити дату інавгурації 19 травня.
- На 19 травня цього року припадає День пам’яті жертв політичних репресій.
- Президент Петро Порошенко заявив, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.