Регламентный комитет перенес заседание по инаугурации

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но состоится в 12:00.

Причина переноса не сообщается.

Напомним: