Регламентный комитет перенес заседание по инаугурации
Вторник, 14 мая 2019, 09:30
Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но состоится в 12:00.
Причина переноса не сообщается.
Напомним:
- Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента.
- 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
- На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.
- Президент Петр Порошенко заявляет, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.