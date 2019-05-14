Регламентный комитет перенес заседание по инаугурации

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Вторник, 14 мая 2019, 09:30

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Заседание было запланировано на 9:00 14 мая, но состоится в 12:00.

Причина переноса не сообщается.

Напомним:

  • Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента.
  • 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.
  • Президент Петр Порошенко заявляет, что заинтересован в скорейшей инаугурации новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского.

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Темы: Верховная Рада инаугурация


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