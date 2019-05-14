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Луценко 2 часа разговаривал с Зеленским в "кварталовском" офисе

Вторник, 14 мая 2019, 18:35
Луценко 2 часа разговаривал с Зеленским в кварталовском офисе

Генеральный прокурор Юрий Луценко в субботу 11 мая провел встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Эту информацию "Bihus.info" подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, встреча длилась 2 часа.

"Официальная встреча по приглашению новоизбранного президента с генпрокурором", - заявила Сарган.

По информации журналистов, встреча была в офисе Зеленского и "Квартала 95" в Киеве на улице Белорусской, продолжалась 2 часа и касалась якобы работы правоохранительных органов, в том числе - Генпрокуратуры.

В то же время в Bihus.info отмечают, что уже в понедельник, 13 мая, пресс-служба Окружного административного суда Киева заявила, что Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства по решению о незаконности национализации "Приватбанка".

Отмечается, что судьи просили начать досудебное расследование в отношении действующего президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия.

"Судьям не понравилось, как чиновники комментировали судейское решение о незаконности национализации ПриватБанка на заседании СНБО 18 апреля. Судьи считают это угрозой судебной системе. При этом признание незаконным решения о национализации банка - на руку олигарху Игорю Коломойскому, который не скрывает своего желания вернуть контроль над банком", - пишут журналисты.

Собеседники УП в команде избранного президента не раскрывают деталей встречи с Луценко. На вопрос, о чем говорили, ограничились лишь: "по вопросам передачи дел". На уточнение не ответили.

Напомним:

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров о национализации "Приватбанка": признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства в декабре 2016 года.
  • В тот же день президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности раздал руководителям министерств и правоохранительных органов поручения, связанные с признанием незаконной приватизации "Приватбанка".
  • В частности, Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре глава государства поручил оценить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела на судей "за неправосудное решение". Он попросил защитить интересы народа и не допустить "реванша" олигархов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийЛуценкоГенпрокуратураПорошенкосуд
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