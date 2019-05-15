Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через "правки Лозового" прокуратура створила посаду "тримача черги" під судом

Середа, 15 травня 2019, 10:20

Військова прокуратура завела собі в штаті працівника, який з опівночі і до 6-7 ранку тримає чергу під судами, щоб слідчі могли подати клопотання для проведення слідчих дій у рамках своїх розслідувань.

Про це повідомляє програма "Наші гроші з Денисом Бігусом", яка слідкувала за подачею клопотань у Печерському суді Києва.

"У них є людина, яка на роботу не ходить. Сугубо займається… ну штатник… його робочий режим з 12 ночі до 6-7 ранку. Він нічого не робить, він включений у групи всіх проваджень, які є. Це (тримати чергу – ред.) сугубо в нього така задача", - розповів журналістам один зі слідчих. 

Відзначається, що клопотання у Печерському суді приймають тільки з 9 до 12 години дня і то обмежену кількість, тому є нічна черга, списки і навіть бійки. Ще одну чергу 60-70 слідчим і прокурорам доводиться вистояти у самому суді.

Усе це є наслідком так званих "поправок Лозового".

Більше того, клопотання, які є таємницею слідства, приймає не голова Печерського райсуду Руслан Козлов, а його помічниця, а на самих документах не ставлять жодних відміток про отримання чи реєстрацію.

За словами слідчих, бували моменти, коли помічниця судді просто ігнорувала список черги та відмовлялася брати клопотання, хоча за законом не може в цьому відмовити.

Відзначається, що таким чином суд може контролювати справи в ручному режимі.

Нагадаємо:

  • 3 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.
  • Зокрема, парламентарі врахували шкідливі правки депутата від Радикальної партії Андрія Лозового.
  • Ці правки передбачають те, що всі процесуальні рішення, які тою чи іншою мірою обмежують права громадян, мають погоджувати у процесуального керівника і у слідчого судді, який ці клопотання розглядає. Крім того, правки зменшують строки розслідування до 3 чи 6 місяців.
  • Після цього низка депутатів і юристів заявили, що поправки Лозового дозволять уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.
  • Сам Лозовой заявив, що своїми поправками він нібито позбавив правоохоронців можливості зловживати слідчими діями.  

"Українська правда" в Threads

Теми: прокуратурасудЛозовой
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Усі новини...
прокуратура
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Дружині столичного наркодилера оголосили вирок за поширення роботи ППО
Незаконний сервіс дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну
Останні новини
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
10:33
Албанія використає ChatGPT для прискорення "євроінтеграційних" змін законодавства
10:26
Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту
10:22
фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"
10:19
Дубінський не поспішає знайомитись із кримінальною справою: суд дав час до 29 грудня
10:17
Що важливо знати про вірусні гепатити: види, симптоми, лікування
10:03
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson
09:56
Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"
Усі новини...
Реклама: