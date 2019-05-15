Через "правки Лозового" прокуратура створила посаду "тримача черги" під судом

Військова прокуратура завела собі в штаті працівника, який з опівночі і до 6-7 ранку тримає чергу під судами, щоб слідчі могли подати клопотання для проведення слідчих дій у рамках своїх розслідувань.

Про це повідомляє програма "Наші гроші з Денисом Бігусом", яка слідкувала за подачею клопотань у Печерському суді Києва.

"У них є людина, яка на роботу не ходить. Сугубо займається… ну штатник… його робочий режим з 12 ночі до 6-7 ранку. Він нічого не робить, він включений у групи всіх проваджень, які є. Це (тримати чергу – ред.) сугубо в нього така задача", - розповів журналістам один зі слідчих.

Відзначається, що клопотання у Печерському суді приймають тільки з 9 до 12 години дня і то обмежену кількість, тому є нічна черга, списки і навіть бійки. Ще одну чергу 60-70 слідчим і прокурорам доводиться вистояти у самому суді.

Усе це є наслідком так званих "поправок Лозового".

Більше того, клопотання, які є таємницею слідства, приймає не голова Печерського райсуду Руслан Козлов, а його помічниця, а на самих документах не ставлять жодних відміток про отримання чи реєстрацію.

За словами слідчих, бували моменти, коли помічниця судді просто ігнорувала список черги та відмовлялася брати клопотання, хоча за законом не може в цьому відмовити.

Відзначається, що таким чином суд може контролювати справи в ручному режимі.

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