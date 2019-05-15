Из-за "правок Лозового" прокуратура ввела должность "держателя очереди" под судом
Военная прокуратура завела себе в штате работника, который с полуночи и до 6-7 утра держит очередь под судами, чтобы следователи могли подать ходатайства для проведения следственных действий в рамках своих расследований.
Об этом сообщает программа "Наші гроші з Денисом Бігусом", которая следила за подачей ходатайств в Печерском суде Киева.
"У них есть человек, который на работу не ходит. Сугубо занимается... ну штатник... его рабочий режим с 12 ночи до 6-7 утра. Он ничего не делает, он включен в группы всех производств, которые есть. Это (держать очередь – ред.) сугубо у него такая задача", - рассказал журналистам один из следователей.
Отмечается, что ходатайства в Печерском суде принимают только с 9 до 12 дня и то ограниченное количество, поэтому есть ночная очередь, списки и даже драки. Еще одну очередь 60-70 следователям и прокурорам приходится выстоять в самом суде.
Все это является следствием так называемых "поправок Лозового".
Более того, ходатайства, которые являются тайной следствия, принимает не председатель Печерского райсуда Руслан Козлов, а его помощница, а на самих документах не ставят никаких отметок о получении или регистрации.
По словам следователей, бывали моменты, когда помощница судьи просто игнорировала список очереди и отказывалась принимать ходатайства, хотя по закону не может в этом отказать.
Отмечается, что таким образом суд может контролировать дела в ручном режиме.
Напомним:
- 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.
- В частности, парламентарии учли вредные правки депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.
- Эти поправки предусматривают, что все процессуальные решения, которые в той или иной степени ограничивают права граждан, должны согласовывать у процессуального руководителя и у следственного судьи, который эти ходатайства рассматривает. Кроме того, поправки уменьшают сроки расследования до 3 или 6 месяцев.
- После этого ряд депутатов и юристов заявили, что поправки Лозового позволят избежать наказания бывшим членам Партии регионов.
- Сам Лозовой заявил, что своими поправками он якобы лишил правоохранителей возможности злоупотреблять следственными действиями.
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