Из-за "правок Лозового" прокуратура ввела должность "держателя очереди" под судом

Военная прокуратура завела себе в штате работника, который с полуночи и до 6-7 утра держит очередь под судами, чтобы следователи могли подать ходатайства для проведения следственных действий в рамках своих расследований.

Об этом сообщает программа "Наші гроші з Денисом Бігусом", которая следила за подачей ходатайств в Печерском суде Киева.

"У них есть человек, который на работу не ходит. Сугубо занимается... ну штатник... его рабочий режим с 12 ночи до 6-7 утра. Он ничего не делает, он включен в группы всех производств, которые есть. Это (держать очередь – ред.) сугубо у него такая задача", - рассказал журналистам один из следователей.

Отмечается, что ходатайства в Печерском суде принимают только с 9 до 12 дня и то ограниченное количество, поэтому есть ночная очередь, списки и даже драки. Еще одну очередь 60-70 следователям и прокурорам приходится выстоять в самом суде.

Все это является следствием так называемых "поправок Лозового".

Более того, ходатайства, которые являются тайной следствия, принимает не председатель Печерского райсуда Руслан Козлов, а его помощница, а на самих документах не ставят никаких отметок о получении или регистрации.

По словам следователей, бывали моменты, когда помощница судьи просто игнорировала список очереди и отказывалась принимать ходатайства, хотя по закону не может в этом отказать.

Отмечается, что таким образом суд может контролировать дела в ручном режиме.

Напомним: