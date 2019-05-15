Гройсман дав Укроборонпрому 10 днів – почати аудит
Кабінет міністрів зобов’язує державний концерн "Укроборонпром" протягом 10 днів розпочати фінансовий аудит компанії.
Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 15 травня.
"Я визначаю остаточний термін початку проведення фінансового аудиту компанії…. Ми прийняли рішення зобов’язати "Укроборонпром" протягом 10 днів завершити всі переговори з юридичними аудиторськими компаніями, визначити переможця і розпочати публічний фінансовий аудит. І відзвітувати за цим аудитом за кожну витрачену гривню за попередні роки", – сказав прем’єр.
За словами Гройсмана, відбір аудиторів уже проведено. Він наголосив, що це має бути компанія, яка користується беззаперечною довірою в світі.
Прем’єр наголосив на необхідності впровадити максимальну прозорість руху коштів "Укроборонпрому".
У свою чергу голова Рахункової палати Валерій Пацкан висловив зауваження, що уряд може не отримати бажаного результату.
"Є доступ до державної таємниці… Я за те, щоб провести цей аудит, але ж службові документи з грифом "таємно" ніхто міжнародним агенціям не надасть. Такий аудит може проводити лише Рахункова палата. Якщо ми зараз розголосимо, яке ми закупили обладнання, зброю, патрони, боєприпаси, – ми покажемо ворогу привселюдно, що відбувається в нас на озброєнні", – сказав він.
Водночас Гройсман висловив упевненість, що міжнародний аудит можна провести у відповідності до законодавства, не порушуючи ніякої державної таємниці.
Міністр оборони Степан Полторак зазначив, що справжньої відкритості роботи "Укроборонпрому" не буде, поки не буде внесено зміни до закону про державне оборонне замовлення, якими буде визначено, яка інформація є таємною, а яка ні.
"Сьогодні, на жаль, Міністерство оборони готове повністю відкривати питання, які не пов’язані з державною таємницею, але чинний закон не дозволяє нам це зробити", – стверджує Полторак.
На це Гройсман вніс пропозицію і доручив трьом міністерствам: економіки, юстиції та оборони спільно та під керівництвом першого віце-прем’єра за тиждень напрацювати законопроект із відповідними змінами.
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Нагадаємо:
- 25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення чинного президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.
- Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенком є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.
- 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
- 6 березня Порошенко на засіданні Ради нацбезпеки та оборони заявив, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
- Дані системи закупівель "Prozorro" свідчать, що тендер про міжнародний аудит "Укроборонпрому", який пообіцяв ініціювати Порошенко, був оголошений ще в 2017 році.
- У НАБУ розслідують 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, які входять до ДК "Укроборонпром".
- 16 березня Порошенко увів в дію рішення РНБО, що передбачає аудит"Укроборонпрому".
- Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що аудит держконцерну коштуватиме бюджету близько 5 мільйонів доларів.
- Аудит "Укроборонпрому", проведений раніше, продемонстрував, що майже половина підприємств – неефективні.
- Радник новообраного президента Володимира Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин пропонують допомогу Гройсману у перевірці витрат "Укроборонпрому"
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