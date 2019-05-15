Гройсман дал Укроборонпрому 10 дней – начать аудит
Кабинет министров обязывает государственный концерн "Укроборонпром" в течение 10 дней начать финансовый аудит компании.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 15 мая.
"Я определяю окончательный срок начала проведения финансового аудита компании... Мы приняли решение обязать "Укроборонпром" в течение 10 дней завершить все переговоры с юридическими аудиторскими компаниями, определить победителя и начать публичный финансовый аудит. И отчитаться по этому аудиту за каждую потраченную гривню за предыдущие годы", - сказал премьер.
По словам Гройсмана, отбор аудиторов уже проведен. Он отметил, что это должна быть компания, которая пользуется безоговорочным доверием в мире.
Премьер подчеркнул необходимость внедрить максимальную прозрачность оборота средств "Укроборонпрома".
В свою очередь председатель Счетной палаты Валерий Пацкан высказал замечание, что правительство может не получить желаемого результата.
"Есть доступ к государственной тайне... Я за то, чтобы провести этот аудит, но служебные документы с грифом "секретно" никто международным агентствам не предоставит. Такой аудит может проводить только Счетная палата. Если мы сейчас предадим огласке, какое мы закупили оборудование, оружие, патроны, боеприпасы, - мы покажем врагу во всеуслышание, что происходит у нас на вооружении", - сказал он.
В то же время Гройсман выразил уверенность, что международный аудит можно провести в соответствии с законодательством, не нарушая никакой государственной тайны.
Министр обороны Степан Полторак отметил, что настоящей открытости работы "Укроборонпрома" не будет, пока не будут внесены изменения в закон о государственном оборонном заказе, которые определят, какая информация является секретной, а какая нет.
"Сегодня, к сожалению, Министерство обороны готово полностью открывать вопросы, которые не связаны с государственной тайной, но действующий закон не позволяет нам это сделать", - утверждает Полторак.
На это Гройсман внес предложение и поручил трем министерствам: экономики, юстиции и обороны совместно и под руководством первого вице-премьера за неделю разработать законопроект с соответствующими изменениями.
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Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения действующего президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- Олег Гладковский вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- 6 марта Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны заявил, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
- Данные системы закупок "Prozorro" свидетельствуют, что тендер на международный аудит "Укроборонпрома", который пообещал инициировать Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.
- В НАБУ расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".
- 16 марта Порошенко ввел в действие решение СНБО, который предусматривает аудит "Укроборонпрома".
- Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что аудит госконцерна обойдется бюджету в почти 5 млн долларов.
- Аудит "Укроборонпрома", проведенный ранее, показал, что почти половина предприятий - неэффективны.
- Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин предложил помощь Гройсману в проверке расходов "Укроборонпрома".
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