Гройсман дал Укроборонпрому 10 дней – начать аудит

Кабинет министров обязывает государственный концерн "Укроборонпром" в течение 10 дней начать финансовый аудит компании.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 15 мая.

"Я определяю окончательный срок начала проведения финансового аудита компании... Мы приняли решение обязать "Укроборонпром" в течение 10 дней завершить все переговоры с юридическими аудиторскими компаниями, определить победителя и начать публичный финансовый аудит. И отчитаться по этому аудиту за каждую потраченную гривню за предыдущие годы", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, отбор аудиторов уже проведен. Он отметил, что это должна быть компания, которая пользуется безоговорочным доверием в мире.

Премьер подчеркнул необходимость внедрить максимальную прозрачность оборота средств "Укроборонпрома".

В свою очередь председатель Счетной палаты Валерий Пацкан высказал замечание, что правительство может не получить желаемого результата.

"Есть доступ к государственной тайне... Я за то, чтобы провести этот аудит, но служебные документы с грифом "секретно" никто международным агентствам не предоставит. Такой аудит может проводить только Счетная палата. Если мы сейчас предадим огласке, какое мы закупили оборудование, оружие, патроны, боеприпасы, - мы покажем врагу во всеуслышание, что происходит у нас на вооружении", - сказал он.

В то же время Гройсман выразил уверенность, что международный аудит можно провести в соответствии с законодательством, не нарушая никакой государственной тайны.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что настоящей открытости работы "Укроборонпрома" не будет, пока не будут внесены изменения в закон о государственном оборонном заказе, которые определят, какая информация является секретной, а какая нет.

"Сегодня, к сожалению, Министерство обороны готово полностью открывать вопросы, которые не связаны с государственной тайной, но действующий закон не позволяет нам это сделать", - утверждает Полторак.

На это Гройсман внес предложение и поручил трем министерствам: экономики, юстиции и обороны совместно и под руководством первого вице-премьера за неделю разработать законопроект с соответствующими изменениями.

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Напомним: