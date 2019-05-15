Скандальний Окружний адмінсуд відсторонив головного екзаменатора суддів
Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Сергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Про це повідомляє прес-служба суду.
Він визнав відсутність у Сергія Козьякова та його заступника Станіслава Щотки повноважень членів ВККС.
Таке рішення суд ухвалив, розглядаючи заяви про забезпечення позову. До забезпечення позову суди вдаються, щоб накласти тимчасові санкції до вирішення суперечки по суті.
Позов до суду подали Сергій Остапець та Олександр Кротюк, які вважають, що повноваження Козьякова і Щотки спливли, і ті мають залишити посади. Остапця і Кротюка призначили на нібито звільнені місця.
Столичний Окружний адмінсуд також встановив наявність "обставин закінчення визначеного законом строку повноважень" Козьякова та Щотки.
Суд також наказав негайно зарахувати до складу ВККС Сергія Остапця замість відстороненного Станіслава Щотки.
Ухвали суду підлягають негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від їх оскарження.
Козьяков і Щотка були призначені на посади у 2014 році. Юристи, які домагаються їх звільнення, стверджують, що сплив 4-річний термін повноважень.
Водночас, під час призначення Козьякова і Щотки законодавство передбачало 6-річний термін.
ВККС відповідає за формування суддівського корпусу країни, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.
Нагадаємо:
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабміну щодо націоналізації Приватбанку.
- Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
- Президент через рішення суду екстрено скликав нараду в РНБО. Там Дорошенко доручив провести кваліфікаційне оцінювання суддів і пояснити рішення по "Привату" світу.
- Окружний адмінсуд Києва відомий також скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дії директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергій Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта та іншими.