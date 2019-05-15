Скандальный Окружной админсуд отстранил главного экзаменатора судей

Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Он признал отсутствие у Сергей Козьяков и его заместителя Станислава Щотки полномочий членов ВККС.

Такое решение суд принял, рассматривая заявления об обеспечении иска. К обеспечению иска суды прибегают, чтобы наложить временные санкции до разрешения спора по существу.

Иск в суд подали Сергей Остапец и Александр Кротюк, которые считают, что полномочия Козьякова и Щотки истекли, и те должны уйти с должностей. Остапца и Кротюка назначили на якобы освободившиеся места.

Столичный Окружной админсуд также установил наличие "обстоятельств истечения определенного законом срока полномочий" Козьякова и Щотки.

Суд также приказал немедленно включить в состав ВККС Сергея Остапца вместо отстранения Станислава Щотки.

Постановления суда подлежат немедленному исполнению со дня его принятия независимо от их обжалования.

Козьяков и Щотка были назначены на должности в 2014 году. Юристы, которые добиваются их увольнения, утверждают, что истек 4-летний срок полномочий.

В то же время, во время назначении Козьякова и Щотки законодательство предусматривало 6-летний срок.

ВККС отвечает за формирование судейского корпуса страны, перевода судей, обеспечения их надлежащего квалификационного уровня.

Напомним: