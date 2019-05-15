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Скандальный Окружной админсуд отстранил главного экзаменатора судей

Среда, 15 мая 2019, 19:15

Окружной административный суд Киева временно запретил Сергею Козьякову выполнять обязанности главы Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Он признал отсутствие у Сергей Козьяков и его заместителя Станислава Щотки полномочий членов ВККС.

Такое решение суд принял, рассматривая заявления об обеспечении иска. К обеспечению иска суды прибегают, чтобы наложить временные санкции до разрешения спора по существу.

Иск в суд подали Сергей Остапец и Александр Кротюк, которые считают, что полномочия Козьякова и Щотки истекли, и те должны уйти с должностей. Остапца и Кротюка назначили на якобы освободившиеся места.

Столичный Окружной админсуд также установил наличие "обстоятельств истечения определенного законом срока полномочий" Козьякова и Щотки.

Суд также приказал немедленно включить в состав ВККС Сергея Остапца вместо отстранения Станислава Щотки.

Постановления суда подлежат немедленному исполнению со дня его принятия независимо от их обжалования.

Козьяков и Щотка были назначены на должности в 2014 году. Юристы, которые добиваются их увольнения, утверждают, что истек 4-летний срок полномочий.

В то же время, во время назначении Козьякова и Щотки законодательство предусматривало 6-летний срок.

ВККС отвечает за формирование судейского корпуса страны, перевода судей, обеспечения их надлежащего квалификационного уровня.

Напомним:

  • 10 мая в ВККС заявили, что 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
  • Президент из-за решения суда экстренно созвал совещание в СНБО, где поручил провести квалификационное оценивание судей и объяснить решение по "Привату" миру.
  • Окружной админсуд Киева известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте и другими.

Украинская правда

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Темы: суд
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