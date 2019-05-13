В Україну прилетів партнер Коломойського
В Україну з Ізраїлю прилетів Геннадій Боголюбов - партнер Ігоря Коломойського.
Про це написав журналіст Юрій Бутусов у facebook .
"Сьогодні о 18.00 чартерним рейсом Тель-Авів - Дніпро в Україну прибув Геннадій Боголюбов - партнер Ігоря Коломойського", - написав Бутусов.
Він зазначив, що ніяких претензій у правоохоронців до Боголюбова немає, тож той оформився без проблем.
"Коломойський, мабуть, збирається повертатися після інавгурації президента", - припустив Бутусов.
Нагадуємо:
- Олігарх Ігор Коломойський, з яким пов’язують новообраного президента, заявляв, що готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгурації Володимира Зеленського.
- Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента призначать з 14 травня, тобто з початком пленарного тижня ВР.
- Зеленський виступив з вимогою щоб інавгурація відбулася вже 19 травня.
- В той же день голова Інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир Вятрович нагадав, що на кожну третю неділю травня припадає День пам’яті жертв політичних репресій, тому 19 травня є невдалою датою для інавгурації президента.
- 10 травня Зеленський записав відеозвернення, в якому наполіг на інавгурації 19 травня.
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