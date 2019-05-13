В Україну прилетів партнер Коломойського

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Понеділок, 13 травня 2019, 05:23

В Україну з Ізраїлю прилетів Геннадій Боголюбов - партнер Ігоря Коломойського.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов у facebook .

"Сьогодні о 18.00 чартерним рейсом Тель-Авів - Дніпро в Україну прибув Геннадій Боголюбов - партнер Ігоря Коломойського", - написав Бутусов.

Він зазначив, що ніяких претензій у правоохоронців до Боголюбова немає, тож той оформився без проблем.

"Коломойський, мабуть, збирається повертатися після інавгурації президента", - припустив Бутусов.

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Теми: Коломойський Зеленський


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