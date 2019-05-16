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На першому Синоді ПЦУ про відсторонення Філарета не йшлося – джерело

Четвер, 16 травня 2019, 10:19
На першому Синоді ПЦУ про відсторонення Філарета не йшлося – джерело

На першому засіданні Синоду Православної церкви України не порушували питання про можливість відправити патріарха Філарета на спокій.

Про це журналісту "Української правди" розповів один із членів Синоду.

"Було визначення титулів для всіх архієреїв. Зрозуміло було, що якщо почати розглядати титул патріарха, то може бути скандал. Тому для нього зробили окремий пункт, де означалася лише єпархія", – розповів він.

"В процесі обговорення один з членів Синоду сказав, що, на його думку, митрополит має керувати парафіями в Києві, бо він Київський, а патріарх – парафіями Київської області. Але сам митрополит Епіфаній категорично наполіг, щоб патріарху залиши його парафії в Києві. І всі проголосували", – запевнив співрозмовник УП.

"Святійшому, мабуть, хтось сказав, що "Ви знаєте, була проти Вас змова, хотіли відправити на спокій". І через 3 місяці повторювання він вже і сам повірив, ніби так і було. Хоча про це і мови не було", – заявив він.

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Нагадаємо:

  • Патріарх Філарет заявив, що на першому засіданні синоду ПЦУ його нібито хотіли відправити "на спокій", тобто усунути від справ. Він також вважає, що така спроба планується знову..
  • Філарет наполягає, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує – і її треба зберегти, а потім домогтися визнання Української церкви патріархатом, а не митрополією
  • Він також домагається влади у справах церкви в Україні, а за митрополитом Епіфанієм залишає зовнішні зв’язки зі світовим православ’ям. Філарет стверджує, що до творення помісної церкви була така усна домовленість.

Теми: ФіларетцеркваПравославна Церква України
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