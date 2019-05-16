На першому Синоді ПЦУ про відсторонення Філарета не йшлося – джерело

На першому засіданні Синоду Православної церкви України не порушували питання про можливість відправити патріарха Філарета на спокій.

Про це журналісту "Української правди" розповів один із членів Синоду.

"Було визначення титулів для всіх архієреїв. Зрозуміло було, що якщо почати розглядати титул патріарха, то може бути скандал. Тому для нього зробили окремий пункт, де означалася лише єпархія", – розповів він.

"В процесі обговорення один з членів Синоду сказав, що, на його думку, митрополит має керувати парафіями в Києві, бо він Київський, а патріарх – парафіями Київської області. Але сам митрополит Епіфаній категорично наполіг, щоб патріарху залиши його парафії в Києві. І всі проголосували", – запевнив співрозмовник УП.

"Святійшому, мабуть, хтось сказав, що "Ви знаєте, була проти Вас змова, хотіли відправити на спокій". І через 3 місяці повторювання він вже і сам повірив, ніби так і було. Хоча про це і мови не було", – заявив він.

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