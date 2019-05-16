На первом Синоде ПЦУ об отстранении Филарета речи не было – источник
На первом заседании Синода Православной церкви Украины не ставили вопрос о возможности отправить патриарха Филарета на покой.
Об этом журналисту "Украинской правды" рассказал один из членов Синода.
"Было определение титулов для всех архиереев. Понятно было, что если начать рассматривать титул патриарха, то может быть скандал. Поэтому для него сделали отдельный пункт, где значилась только епархия", – рассказал он.
"В процессе обсуждения один из членов Синода сказал, что, по его мнению, митрополит должен руководить приходами в Киеве, потому что он Киевский, а патриарх – приходами Киевской области. Но сам митрополит Епифаний категорически настоял, чтобы патриарху оставили его приходы в Киеве. И все проголосовали", – заверил собеседник УП.
"Святейшему, видимо, кто сказал, что "Вы знаете, был против Вас сговор, хотели отправить на покой". И через 3 месяца повторения он уже и сам поверил, что так и было. Хотя об этом и речи не было", – заявил он.
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Напомним:
- Патриарх Филарет заявил, что на первом заседании Синода ПЦУ его якобы хотели отправить "на покой", то есть отстранить от дел. Он также считает, что такая попытка планируется снова.
- Филарет настаивает, что Украинская православная церковь Киевского патриархата еще существует – и ее надо сохранить, а затем добиться признания Украинской церкви патриархатом, а не митрополией.
- Он также добивается власти в делах церкви в Украине, а за митрополитом Епифанием оставляет внешние связи с мировым православием. Филарет утверждает, что перед созданием поместной церкви была такая устная договоренность.