Скандальний суд дозволив Демчині не показувати декларацію

Окружний адміністративний суд Києва визнав законним засекречення декларації першого заступника голови Служби безпеки Павла Демчини.

Про це повідомляє суд на власному сайті.

Суд відмовив "Центру протидії корупції", який просив визнати бездіяльність Демчини у неподанні електронних декларацій протягом 2016-2018 років та зобов’язати чиновника подати декларації за 2015-2018 роки.

"Суд ухвалив таке рішення зважаючи на те, що Павло Демчина діяв у межах чинного законодавства, зокрема, відповідно до положень порядку подання декларацій посадовими особами СБУ", – йдеться у повідомленні.

Водночас, у ЦПК стверджують, що Демчина не підпадає під норму закону, яка дозволяє не оприлюднювати декларації окремих чиновників.

"У законі "Про запобігання корупції" написано, що спеціальний порядок обліку декларацій, по-перше, встановлюється виключно НАЗК, а не СБУ і іншими органами, а по-друге він стосується лише, грубо кажучи, секретних співробітників, оперативників… А перший заступник голови СБУ – публічна особа, оскільки є указ про його призначення, і він сам по роду своєї діяльності є публічною особою", – пояснив "Українській правді" юрист ЦПК Олексій Бойко.

Активісти планують оскаржувати рішення суду, однак наразі вони ще не отримали повний текст із аргументацією судді.

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