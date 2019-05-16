Скандальний суд дозволив Демчині не показувати декларацію
Окружний адміністративний суд Києва визнав законним засекречення декларації першого заступника голови Служби безпеки Павла Демчини.
Про це повідомляє суд на власному сайті.
Суд відмовив "Центру протидії корупції", який просив визнати бездіяльність Демчини у неподанні електронних декларацій протягом 2016-2018 років та зобов’язати чиновника подати декларації за 2015-2018 роки.
"Суд ухвалив таке рішення зважаючи на те, що Павло Демчина діяв у межах чинного законодавства, зокрема, відповідно до положень порядку подання декларацій посадовими особами СБУ", – йдеться у повідомленні.
Водночас, у ЦПК стверджують, що Демчина не підпадає під норму закону, яка дозволяє не оприлюднювати декларації окремих чиновників.
"У законі "Про запобігання корупції" написано, що спеціальний порядок обліку декларацій, по-перше, встановлюється виключно НАЗК, а не СБУ і іншими органами, а по-друге він стосується лише, грубо кажучи, секретних співробітників, оперативників… А перший заступник голови СБУ – публічна особа, оскільки є указ про його призначення, і він сам по роду своєї діяльності є публічною особою", – пояснив "Українській правді" юрист ЦПК Олексій Бойко.
Активісти планують оскаржувати рішення суду, однак наразі вони ще не отримали повний текст із аргументацією судді.
Нагадаємо:
- На початку березня 2017 року "ЦПК" звернувся до суду з позовом проти Служби безпеки України, звинувативши спецслужбу в засекреченні декларацій співробітників.
- Однак суд позов не задовольнив.
- НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною.
- У березні 2017 року журналісти повідомили, що Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.
- Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.
- "Схеми" опублікували розслідування, в якому йшлось, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.
- Після того, як Конституційний суд скасував статтю, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення, справу проти Демчини закрили.
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