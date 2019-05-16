Скандальный суд разрешил Демчине не показывать декларацию

Окружной административный суд Киева признал законным засекречивание декларации первого заместителя главы Службы безопасности Павла Демчины.

Об этом сообщает суд на собственном сайте.

Суд отказал "Центру противодействию коррупции", который просил признать бездействие Демчины в непредставлении электронных деклараций в течение 2016-2018 годов и обязать чиновника подать декларации за 2015-2018 годы.

"Суд принял такое решение ввиду того, что Павел Демчина действовал в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с положениями порядка представления деклараций должностными лицами СБУ", – говорится в сообщении.

В то же время, в ЦПК утверждают, что Демчина не подпадает под положения, которая позволяют не обнародовать декларации отдельных чиновников.

"В законе "О предупреждении коррупции" написано, что специальный порядок учета деклараций, во-первых, устанавливается исключительно НАПК, а не СБУ и другими органами, а во-вторых он касается только, грубо говоря, секретных сотрудников, оперативников... А первый заместитель главы СБУ – публичное лицо, поскольку есть указ о его назначении, и он сам по роду своей деятельности является публичным лицом", – объяснил "Украинской правде" юрист ЦПК Алексей Бойко.

Активисты планируют обжаловать решение суда, однако пока они еще не получили полный текст с аргументацией судьи.

Напомним: