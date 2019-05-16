Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандальный суд разрешил Демчине не показывать декларацию

Четверг, 16 мая 2019, 15:59

Окружной административный суд Киева признал законным засекречивание декларации первого заместителя главы Службы безопасности Павла Демчины.

Об этом сообщает суд на собственном сайте.

Суд отказал "Центру противодействию коррупции", который просил признать бездействие Демчины в непредставлении электронных деклараций в течение 2016-2018 годов и обязать чиновника подать декларации за 2015-2018 годы.

"Суд принял такое решение ввиду того, что Павел Демчина действовал в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с положениями порядка представления деклараций должностными лицами СБУ", – говорится в сообщении.

В то же время, в ЦПК утверждают, что Демчина не подпадает под положения, которая позволяют не обнародовать декларации отдельных чиновников.

"В законе "О предупреждении коррупции" написано, что специальный порядок учета деклараций, во-первых, устанавливается исключительно НАПК, а не СБУ и другими органами, а во-вторых он касается только, грубо говоря, секретных сотрудников, оперативников... А первый заместитель главы СБУ – публичное лицо, поскольку есть указ о его назначении, и он сам по роду своей деятельности является публичным лицом", – объяснил "Украинской правде" юрист ЦПК Алексей Бойко.

Активисты планируют обжаловать решение суда, однако пока они еще не получили полный текст с аргументацией судьи.

Напомним:

  • В начале марта 2017 года "ЦПК" обратился в суд с иском против Службы безопасности Украины, обвинив спецслужбу в засекречивании деклараций сотрудников.
  • Однако суд иск не удовлетворил.
  • НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.
  • В марте 2017 года журналисты сообщили, что Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.
  • После этого в СБУ заявили, что Демчина опровергает эту информацию и сам обратился в НАБУ с просьбой проверить такие сообщения.
  • "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.
  • После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.

Соня Лукашова, УП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: