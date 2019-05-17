Советник Зеленского о возможном роспуске Рады: на нарушение закона никто идти не будет

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Пятница, 17 мая 2019, 00:37

В вопросе теоретически возможного роспуска Верховной Рады новоизбранный президент Владимир Зеленский не будет идти на нарушение закона.

Об этом заявил его советник Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают возможность президенту распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно. Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, которое много обсуждается. И, с моей точки зрения, коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", - сказал Разумков.

Он рассказал о различных запросах и судебных исках, в которых спикера парламента Андрея Парубия просили показать поименный список депутатов, входяших в коалицию, но этого так и не было сделано.

На уточняющий вопрос, будет ли роспуск Верховной Рады, Разумков ответил: "Естественно, будет инициировать".

Напомним:

  • Ранее Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
  • По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до окончания срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.
  • 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • 16 мая Верховная Рада решила, что приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

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Темы: Зеленский Верховная Рада коалиция


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