В вопросе теоретически возможного роспуска Верховной Рады новоизбранный президент Владимир Зеленский не будет идти на нарушение закона.

Об этом заявил его советник Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают возможность президенту распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно. Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, которое много обсуждается. И, с моей точки зрения, коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", - сказал Разумков.

Он рассказал о различных запросах и судебных исках, в которых спикера парламента Андрея Парубия просили показать поименный список депутатов, входяших в коалицию, но этого так и не было сделано.

На уточняющий вопрос, будет ли роспуск Верховной Рады, Разумков ответил: "Естественно, будет инициировать".

Напомним: