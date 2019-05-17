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Разумков: Конечно, Зеленский будет инициировать роспуск Рады

Пятница, 17 мая 2019, 00:37
Разумков: Конечно, Зеленский будет инициировать роспуск Рады

Владимир Зеленский, вступив в должность президента Украины, будет инициировать роспуск Верховной Рады, опираясь на отсутствие коалиции.

Об этом заявил его советник Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

На вопрос, будет ли Зеленский инициировать роспуск парламента, Разумков ответил: "Конечно, будет инициировать".

По мнению команды новоизбранного президента, на это есть законные основания.

"На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают возможность президенту распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно", – сказал Разумков.

"Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, которое много обсуждается. И, с моей точки зрения, коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", – добавил он.

Разумков рассказал о различных запросах и судебных исках, в которых спикера парламента Андрея Парубия просили показать поименный список депутатов, входяших в коалицию, но этого так и не было сделано.

Вечером 17 мая к редакции "Украинской правды" обратилась пресс-служба Зеленского. Там заявляют, что Разумкова поставили одновременно несколько вопросов, и его ответ касался не роспуска Верховной Рады, а законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности и импичмента.

Напомним:

  • Ранее Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
  • По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до окончания срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.
  • 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • 16 мая Верховная Рада решила, что приведение к присяге новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится 20 мая.

УП, обновлено

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Темы: ЗеленскийВерховная Радакоалициявиборы
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