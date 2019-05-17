Владимир Зеленский, вступив в должность президента Украины, будет инициировать роспуск Верховной Рады, опираясь на отсутствие коалиции.

Об этом заявил его советник Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

На вопрос, будет ли Зеленский инициировать роспуск парламента, Разумков ответил: "Конечно, будет инициировать".

По мнению команды новоизбранного президента, на это есть законные основания.

"На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают возможность президенту распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно", – сказал Разумков.

"Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции, которое много обсуждается. И, с моей точки зрения, коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", – добавил он.

Разумков рассказал о различных запросах и судебных исках, в которых спикера парламента Андрея Парубия просили показать поименный список депутатов, входяших в коалицию, но этого так и не было сделано.

Вечером 17 мая к редакции "Украинской правды" обратилась пресс-служба Зеленского. Там заявляют, что Разумкова поставили одновременно несколько вопросов, и его ответ касался не роспуска Верховной Рады, а законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности и импичмента.

Напомним: