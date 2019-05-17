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У БПП назвали умови участі в майбутній коаліції

П'ятниця, 17 травня 2019, 14:24
У БПП назвали умови участі в майбутній коаліції

Фракція "Блок Петра Порошенка" готова брати участь у формуванні нової коаліції у Верховній Раді цього скликання, але за певних умов.

Про це у кулуарах ВР заявила представник президента Петра Порошенка у парламенті Ірина Луценко.

"Якщо цей курс, який буде запропонований депутатами від різних фракцій, буде повністю співпадати з тим курсом, якого дотримувався "Блок Петра Порошенка", то може бути", - сказала вона.

Нагадаємо:

  • У п’ятницю фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції. На формування нової коаліції відводиться 30 днів.
  • У команді Зеленського на це заявили, що коаліції в українському парламенті не було уже давно, разом з тим висловили сподівання на злагоджену роботу Верховної Ради у наступні 6 місяців.
  • Команда новообраного президента Володимира Зеленського планувала ініціювати розпуск Верховної Ради для дострокових виборів парламенту на підставі відсутності коаліції.
  • Конституція України забороняє розпускати Верховну Раду в останні 6 місяців її повноважень. Якщо рахувати від дати набуття повноважень парламенту 8 скликання, 27 листопада 2014 року, то останній термін для розпуску ВР – 27 травня.
  • Також повідомлялося, що якщо буде розпущена коаліція, то новий президент впродовж 30 днів не зможе розпустити парламент на підставі відсутності коаліції, тому що триває 30 днів для створення нової коаліції.
  • Володимир Зеленський вступить в обов’язки президента 20 травня.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БППЛуценкоВерховна Рада
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