У БПП назвали умови участі в майбутній коаліції

Фракція "Блок Петра Порошенка" готова брати участь у формуванні нової коаліції у Верховній Раді цього скликання, але за певних умов.

Про це у кулуарах ВР заявила представник президента Петра Порошенка у парламенті Ірина Луценко.

"Якщо цей курс, який буде запропонований депутатами від різних фракцій, буде повністю співпадати з тим курсом, якого дотримувався "Блок Петра Порошенка", то може бути", - сказала вона.

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