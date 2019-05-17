В БПП назвали условия участия в будущей коалиции
Пятница, 17 мая 2019, 14:24
Фракция "Блок Петра Порошенко" готова участвовать в формировании новой коалиции в Верховной Раде этого созыва, но при определенных условиях.
Об этом в кулуарах ВР заявила представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.
"Если этот курс, который будет предложен депутатами от разных фракций, будет полностью совпадать с тем курсом, которого придерживался "Блок Петра Порошенко", то все может быть", - сказала она.
Напомним:
- В пятницу фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции. На формирование новой коалиции отводится 30 дней.
- Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского на это заявила, что коалиции в украинском парламенте не было уже давно, однако выразила надежду на слаженную работу Верховной Рады в следующие 6 месяцев.
- Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского планировала инициировать роспуск Верховной Рады для досрочных выборов парламента на основании отсутствии коалиции.
- Конституция Украины запрещает распускать Верховную Раду в последние 6 месяцев ее полномочий. Если считать от даты приобретения полномочий парламента 8 созыва, 27 ноября 2014 года, то последний срок для роспуска ВР – 27 мая.
- Также сообщалось, что если будет распущена коалиция, то новый президент в течение 30 дней не сможет распустить парламент на основании отсутствия коалиции, потому что длятся 30 дней для создания новой коалиции.
- Владимир Зеленский вступит в обязанности президента 20 мая.
Ирина Балачук, УП