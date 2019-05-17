В БПП назвали условия участия в будущей коалиции

Фракция "Блок Петра Порошенко" готова участвовать в формировании новой коалиции в Верховной Раде этого созыва, но при определенных условиях.

Об этом в кулуарах ВР заявила представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

"Если этот курс, который будет предложен депутатами от разных фракций, будет полностью совпадать с тем курсом, которого придерживался "Блок Петра Порошенко", то все может быть", - сказала она.

Напомним: