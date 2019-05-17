Одіозний заступник глави СБУ Демчина подав у відставку

Перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина подав у відставку.

Цю інформацію УП підтвердили джерела.

Водночас у прес-службі СБУ не підтвердили, але і не спростували інформацію про відставку Демчини.

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