Одіозний заступник глави СБУ Демчина подав у відставку
Перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина подав у відставку.
Цю інформацію УП підтвердили джерела.
Водночас у прес-службі СБУ не підтвердили, але і не спростували інформацію про відставку Демчини.
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Нагадаємо:
- НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем Павлом Демчиною.
- У березні 2017 року "Слідство.Інфо" повідомило, що Павло Демчина, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, хоча його дружина Ольга Воловчук мешкає у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками.
- Після цього у СБУ заявили, що Демчина заперечує цю інформацію і сам звернувся до НАБУ з проханням перевірити такі повідомлення.
- "Схеми" опублікували розслідування, в якому йшлось, що Демчина, перебуваючи під слідством НАБУ, придбав позашляховик Range Rover Sport вартістю понад 30 тисяч доларів.
- 13 вересня 2018 року Демчина заявив, що йому готують "злочинну" підозру.
- 14 вересня 2018 року НАБУ підтвердило, що підготувало повідомленняДемчині про підозру в незаконному збагаченні. У бюро вважають, що офіційні доходи першого заступника голови СБУ були неспівмірними з витратами.
- Згодом Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження через розголошення першому заступнику голови Служби безпеки Павлу Демчині відомостей досудового розслідування.
- 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.
- Суд вирішив, що положення статті не відповідають принципам верховенства права та презумпції невинуватості. Зокрема, стаття про незаконне збагачення нібито зобов’язує самого підозрюваного довести законність його статків.
- 13 травня у ЦПК повідомили, що президент Петро Порошенко таємно присвоїв звання генерал-полковника першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині.
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