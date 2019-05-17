Одиозный заместитель главы СБУ Демчина подал в отставку

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку.

Эту информацию УП подтвердили источники.

В пресс-службе СБУ не подтвердили, но и не опровергли информацию об отставке Демчины.

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Напомним: