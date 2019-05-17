Одиозный заместитель главы СБУ Демчина подал в отставку

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Пятница, 17 мая 2019, 19:15
LIGA.net

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку.

Эту информацию УП подтвердили источники.

В пресс-службе СБУ не подтвердили, но и не опровергли информацию об отставке Демчины.

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Напомним: 

  • НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной.
  • В марте 2017 года "Слідство.Інфо" сообщило, что Павел Демчина, который возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, официально живет в ведомственном общежитии СБУ, хотя его жена Ольга Воловчук живет в роскошном загородном особняке и владеет элитными автомобилями.
  • После этого в СБУ заявили, что Демчина опровергает эту информацию и сам обратился в НАБУ с просьбой проверить такие сообщения.
  • "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.
  • 13 сентября 2018 года Демчина заявил, что ему готовят "преступное" подозрение.
  • 14 сентября 2018 года НАБУ подтвердило, что подготовило сообщениеДемчине о подозрении в незаконном обогащении. В бюро считают, что официальные доходы первого заместителя председателя СБУ были несоизмеримы с тратами.
  • Позже Генпрокуратура открыла уголовное производство из-за разглашения первому заместителю председателя Службы безопасности Павлу Демчине сведений досудебного расследования.
  • 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
  • 13 мая в ЦПК рассказали, что президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине.

Украинская правда

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Темы: СБУ отставка


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