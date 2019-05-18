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НБУ відкрив сайт для "боротьби за свою незалежність"

Субота, 18 травня 2019, 17:24
НБУ відкрив сайт для боротьби за свою незалежність

У Національному банку України заявили про заснування сайту для відстоювання своєї незалежності та висвітлення, "як політики і олігархи намагаються викривити історію і спотворити сприйняття реальності, щоб підлаштувати майбутнє на свою користь". 

Про це йдеться у заяві НБУ, яку регулятор розповсюдив у своєму мікроблозі у Твіттері.

"47 годин. Саме стільки часу відділило твердження нового президента про пріоритетність макростабільності через незалежність НБУ і вихід у публічний простір апологетів олігархічного банкінгу. ... Посилення тиску на інституцію є спробою дискредитувати її рішення, пов’язані із виконанням призначення центробанків. І це не приватна проблема НБУ, а виклик для добробуту кожного громадянина", - йдеться у заяві. 

"Ми відкрили веб-сайт, де покажемо, як політики і олігархи намагаються викривити історію і спотворити сприйняття реальності, щоб підлаштувати майбутнє на свою користь", - зазначили у Нацбанку та додали, що на сайті  відкрито "говоритимуть про перебіг півтисячі судових процесів, в яких задіяний НБУ, і робити фактчек політичних заяв". 

"Це лише штормове попередження. Справжній шторм накриє всю Україну,якщо проігнорувати ознаки грози,про які вже говорять провідні рейтингові агенції, міжнародні організації, на світовому фінринку", - додали у Нацбанку. 

Відповідно до заяви НБУ, у разі втрати незалежності Національного банку на Україну може чекати зростання рівня інфляції, різкі коливання курсу на валютному ринку, повернення валютних репресій, зростання безробіття, втрата вкладниками заощаджень та недовіра іноземних партнерів.  

Серед загроз, "які насуваються", у НБУ назвали заяви Олега Бахматюка та Костянтина Жеваго, реєстрацію постанови у ВР щодо звільнення глави НБУ Якова Смолія тощо. 

 
 

Нагадаємо, 

  • 14 травня новообраний президент Володимир Зеленський провів зустріч з представниками іноземних банків в Україні та обговорив питання співвпраці з НБУ та МВФ. 
  • За повідомленням прес-служби Зеленського, новообраний президент "вважає пріоритетним забезпечення макроекономічної стабільності через незалежність НБУ, співпрацю з МВФ і дотримання виваженої політики у сфері публічних фінансів".
  • Також Зеленський "підтримав думку банківської спільноти, що наріжним каменем для забезпечення економічного зростання та залучення іноземних інвестицій є судова реформа й забезпечення захисту прав інвесторів і кредиторів".
  • 18 квітня Окружний адмінсуд м.Києва задовольнив позов колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського до НБУ і Кабінету міністрів щодо націоналізації банку. Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • НБУ готує апеляцію на дане рішення суду.
  • Перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що Нацбанк наполягатиме на націоналізації ПриватБанку вдруге, якщо суд скасує відповідне рішення про його націоналізацію від 2016 року.

Українська правда
Теми: НБУЗеленськийМВФ
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