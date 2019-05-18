НБУ открыл сайт для "борьбы за свою независимость"

474 просмотра
Суббота, 18 мая 2019, 17:24

В Национальном банке Украины заявили о создании сайта для отстаивания своей независимости и освещения, "как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу".

Об этом говорится в заявлении НБУ, которую регулятор распространил в своем микроблоге в Твиттере.

"47 часов. Именно столько времени отделило утверждение нового президента о приоритетности макростабильности через независимость НБУ и выход в публичное пространство апологетов олигархического банкинга. ... Усиление давления на институт является попыткой дискредитировать его решения, связанные с выполнением назначения центробанков. И это не частная проблема НБУ, а вызов для благосостояния каждого гражданина", - говорится в заявлении.

"Мы открыли сайт, где покажем, как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу", - отметили в НБУ и добавили, что на сайте storm.bank.gov.ua будут открыто "говорить о полтысячи судебных процессов, в которых задействован НБУ, и делать фактчек политических заявлений".

"Это только штормовое предупреждение. Настоящий шторм накроет всю Украину, если проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие рейтинговые агентства, международные организации, на мировом финрынке", - добавили в Нацбанке.

Напомним,

  • 14 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями иностранных банков в Украине и обсудил вопросы сотрудничества с НБУ и МВФ.
  • По сообщению пресс-службы Зеленского, новоизбранный президент "считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов".
  • Также Зеленский "поддержал мнение банковского сообщества, что краеугольным камнем для обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций является судебная реформа и обеспечение защиты прав инвесторов и кредиторов".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НБУ Зеленский МВФ


powered by lun.ua
Материалы по теме
НАПК внесло предписание главе Нацбанка и требует расследования 17 мая 2019, 11:44
Гривня на межбанке застыла в ожидании 16 мая 2019, 19:24
Жеваго заподозрил Минфин и НБУ в фальсификации статистики о росте ВВП 16 мая 2019, 14:29
Все новости
Главные новости
Кличко заявил, что УДАР пойдет на выборы
Инаугурация: Киев предупредили о перекрытых улицах два дня подряд
Возле Майдана снесли забор: "мешал расследованию убийств Небесной сотни"
В Украине и мире требовали наказания для заказчиков и убийц Гандзюк
Все новости
еда

10 продуктов для пикника, которые не испортятся в теплую погоду

исследование

Отцы бездельничают 100 минут в выходные, а мамы только 49

Образование

Истории трех семей, которые выбрали домашнюю учебу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів