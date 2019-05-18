НБУ открыл сайт для "борьбы за свою независимость"

В Национальном банке Украины заявили о создании сайта для отстаивания своей независимости и освещения, "как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу".

Об этом говорится в заявлении НБУ, которую регулятор распространил в своем микроблоге в Твиттере.

"47 часов. Именно столько времени отделило утверждение нового президента о приоритетности макростабильности через независимость НБУ и выход в публичное пространство апологетов олигархического банкинга. ... Усиление давления на институт является попыткой дискредитировать его решения, связанные с выполнением назначения центробанков. И это не частная проблема НБУ, а вызов для благосостояния каждого гражданина", - говорится в заявлении.

"Мы открыли сайт, где покажем, как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу", - отметили в НБУ и добавили, что на сайте storm.bank.gov.ua будут открыто "говорить о полтысячи судебных процессов, в которых задействован НБУ, и делать фактчек политических заявлений".

Рівно місяць,як регулятори фінсектору зробили 1е гучне попередження,і лічильник запрацював. Ми відкрили веб-сайт,де покажемо,як політики і олігархи намагаються викривити історію і спотворити сприйняття реальності,щоб підлаштувати майбутнє на свою користь: https://t.co/e3qqrU0Dor pic.twitter.com/x5ifHcz5mN — Національний банк України (@NBUkraine) 18 травня 2019 р.

"Это только штормовое предупреждение. Настоящий шторм накроет всю Украину, если проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие рейтинговые агентства, международные организации, на мировом финрынке", - добавили в Нацбанке.

Напомним,