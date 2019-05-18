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НБУ открыл сайт для "борьбы за свою независимость"

Суббота, 18 мая 2019, 17:24
НБУ открыл сайт для борьбы за свою независимость

В Национальном банке Украины заявили о создании сайта для отстаивания своей независимости и освещения, "как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу".

Об этом говорится в заявлении НБУ, которую регулятор распространил в своем микроблоге в Твиттере.

"47 часов. Именно столько времени отделило утверждение нового президента о приоритетности макростабильности через независимость НБУ и выход в публичное пространство апологетов олигархического банкинга. ... Усиление давления на институт является попыткой дискредитировать его решения, связанные с выполнением назначения центробанков. И это не частная проблема НБУ, а вызов для благосостояния каждого гражданина", - говорится в заявлении.

"Мы открыли сайт, где покажем, как политики и олигархи пытаются исказить историю и исказить восприятие реальности, чтобы подстроить будущее в свою пользу", - отметили в НБУ и добавили, что на сайте storm.bank.gov.ua будут открыто "говорить о полтысячи судебных процессов, в которых задействован НБУ, и делать фактчек политических заявлений".

"Это только штормовое предупреждение. Настоящий шторм накроет всю Украину, если проигнорировать признаки грозы, о которых уже говорят ведущие рейтинговые агентства, международные организации, на мировом финрынке", - добавили в Нацбанке.

Согласно заявлению НБУ, в случае потери независимости Национального банка Украину может ожидать рост уровня инфляции, резкие колебания курса на валютном рынке, возвращение валютных репрессий, рост безработицы, потеря вкладчиками сбережений и недоверие иностранных партнеров.

Среди угроз, "которые надвигаются", в НБУ назвали заявления Олега Бахматюка и Константина Жеваго, регистрацию постановления в ВР об увольнении главы НБУ Якова Смолия и т.п. 

 
 

Напомним,

  • 14 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями иностранных банков в Украине и обсудил вопросы сотрудничества с НБУ и МВФ.
  • По сообщению пресс-службы Зеленского, новоизбранный президент "считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ и соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов".
  • Также Зеленский "поддержал мнение банковского сообщества, что краеугольным камнем для обеспечения экономического роста и привлечения иностранных инвестиций является судебная реформа и обеспечение защиты прав инвесторов и кредиторов".
  • 18 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского к НБУ и Кабинету министров о национализации банка. Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка при участии государства.
  • НБУ готовит апелляцию на данное решение суда.
  • Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Нацбанк будет настаивать на национализации ПриватБанка во второй раз, если суд отменит соответствующее решение о его национализации от 2016 года.

Украинская правда
Темы: НБУЗеленскийМВФ
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