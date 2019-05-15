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У НБУ заявили, що готові вдруге націоналізувати ПриватБанк

Середа, 15 травня 2019, 23:24
У НБУ заявили, що готові вдруге націоналізувати ПриватБанк

Національний банк України наполягатиме на націоналізації ПриватБанку вдруге, якщо суд скасує відповідне рішення про його націоналізацію 2016 року.

Про це заявила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю Reuters.

Рожкова наголосила, що скасування націоналізації призведе до зриву програми на 3,9 мільярдів доларів з Міжнародним валютним фондом і похитне довіру інвесторів.

За її словами, скасування націоналізації змінить механізм, за допомогою якого держава передала банку 155 мільярдів гривень, щоб врятувати його від неплатоспроможності.

"Тоді банк залишиться без капіталу. Ми, як регулятор фінансового сектору, ухвалимо рішення відповідно до закону: стаття 56 закону говорить нам, що ми повинні оголосити такий банк неплатоспроможним", - сказала вона.

"Це означало б або ліквідацію банку, або повернення його в державну власність, сказала вона, додавши, що його повернення державі було б кращим, враховуючи його роль в економіці", - підсумовує агенція, цитуючи Рожкову.

Читайте також: Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів

Нагадаємо: 

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського до НБУ і Кабінету міністрів щодо націоналізації банку.
  • Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
  • Національний банк готує апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, яким за позовом Ігоря Коломойського була скасована націоналізація Приватбанку.
  • Активісти руху "ЧЕСНО. Фільтруй суд" повідомили, що колегія суддів, яка визнала незаконною націоналізацію "ПриватБанку", недоброчесна.
  • 18 квітня Порошенко на засіданні Ради національної безпеки роздав очільникам Службі безпеки та Генеральній прокуратурі доручення "після завершення всіх необхідних судових процедур" оцінити, чи є підстави для порушення кримінальної справи на суддів "за неправосудне рішення".

Українська правда

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Теми: НБУПриват
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