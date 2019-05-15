У НБУ заявили, що готові вдруге націоналізувати ПриватБанк

Національний банк України наполягатиме на націоналізації ПриватБанку вдруге, якщо суд скасує відповідне рішення про його націоналізацію 2016 року.

Про це заявила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю Reuters.

Рожкова наголосила, що скасування націоналізації призведе до зриву програми на 3,9 мільярдів доларів з Міжнародним валютним фондом і похитне довіру інвесторів.

За її словами, скасування націоналізації змінить механізм, за допомогою якого держава передала банку 155 мільярдів гривень, щоб врятувати його від неплатоспроможності.

"Тоді банк залишиться без капіталу. Ми, як регулятор фінансового сектору, ухвалимо рішення відповідно до закону: стаття 56 закону говорить нам, що ми повинні оголосити такий банк неплатоспроможним", - сказала вона.

"Це означало б або ліквідацію банку, або повернення його в державну власність, сказала вона, додавши, що його повернення державі було б кращим, враховуючи його роль в економіці", - підсумовує агенція, цитуючи Рожкову.

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