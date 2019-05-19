Біля Верховної Ради стартував "генеральний прогон" інавгурації

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Неділя, 19 травня 2019, 14:56
фото - Ельдар Сарахман, УП

Біля Верховної Ради у Києві триває репетиція інавгурації президента України.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, підготовка триватиме до 22:00 неділі. 

За словами організаторів, перша репетиція відбудеться за участі статиста, згодом до репетиції може приєднатися і сам Зеленський. Генеральна репетиція мала відбутися о 14:00, однак її початок відтермінували.  

Площу між ВР і Маріїнським парком розділено жовто-блакитними парканом. 

Кілька десятків людей працюють над технічним забезпеченням трансляції та організацією процедури інавгурації, працюють оператори та режисери.

Біля будівлі ВР та Маріїнського палацу змонтовано два великих екрани.

Правопорядок у центральній частині столиці забезпечує поліція, на місці підготовки присутні керівники патрульної  та Національної поліції, а також Нацгвардії. 

Як заявив у коментарі журналістам начальник ГУ НП у м.Києві Андрій Крищенко, рух транспорту в урядовому кварталі 20 травня буде обмежено з 6:00 до щонайменше 15:00.

За його словами, повністю буде перекрито лише вул.Грушевського та частину  вул.Інститутської. 

"Для забезпечення проїзду іноземних делегацій рух буде обмежуватися у центрі Києва та на дорозі з аеропорта "Бориспіль" до урядового кварталу", - повідомив Крищенко.

Він підкреслив, що на площу Конституції біля ВР матимуть доступ усі бажаючі громадяни, але пройти вони зможуть з дотриманням заходів безпеки, які проводитимуть поліція та працівники Управління Держохорони.

"Рамки будуть встановлені на вході в Маріїнський парк, рамки металодетекторів ... Перевірка буде суттєва.  Паспорти брати не обов'язково. Не потрібно брати заборонені предмети, навіть невеликі ножі, які не заборонені, але потенційно - небезпечні", - додав Крищенко.

 
 
 
 
 
на місці підготовки до інавгурації присутні керівники патрульної  та Національної поліції, а також Нацгвардії. 
Усі фото - Ельдар Сарахман, УП

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Нагадаємо, 

  • 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня. 
  • Інавгурацію відвідають глава МЗС Польщі, екс-президент ФРН, президенти Угорщини, Естонії, Литви, Латвії та Грузії, прем'єр Молдови, віце-президент Туреччини, міністр енергетики США та інші. 
  • Сам Зеленський запрошує усіх бажаючих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, звідки він вирушить до Верховної Ради для складання присяги.
  • У КМДА та поліції попередили, що з нагоди інавгурації новообраного президента України у центральній частині Києва 19 та 20 травня буде обмежено рух транспорту: 19 травня з ранку до завершення заходів - на вул.Липській від вул.Грушевського до вул.Інститутської, 20 травня із 6:00 до закінчення заходів  - в районі від Європейської площі до станції метро Арсенальна.
  • Додатково з 6:00 20 травня до закінчення заходів буде запроваджено тимчасові обмеження руху на проспекті Миколи Бажана, Південному мостовому переході, Наддніпрянському шосе, Набережному шосе. 

Ельдар Сарахман, УП

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Теми: інавгурація Зеленський Київ поліція


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