Біля Верховної Ради стартував "генеральний прогон" інавгурації

Біля Верховної Ради у Києві триває репетиція інавгурації президента України.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, підготовка триватиме до 22:00 неділі.

За словами організаторів, перша репетиція відбудеться за участі статиста, згодом до репетиції може приєднатися і сам Зеленський. Генеральна репетиція мала відбутися о 14:00, однак її початок відтермінували.

Площу між ВР і Маріїнським парком розділено жовто-блакитними парканом.

Кілька десятків людей працюють над технічним забезпеченням трансляції та організацією процедури інавгурації, працюють оператори та режисери.

Біля будівлі ВР та Маріїнського палацу змонтовано два великих екрани.

Правопорядок у центральній частині столиці забезпечує поліція, на місці підготовки присутні керівники патрульної та Національної поліції, а також Нацгвардії.

Як заявив у коментарі журналістам начальник ГУ НП у м.Києві Андрій Крищенко, рух транспорту в урядовому кварталі 20 травня буде обмежено з 6:00 до щонайменше 15:00.

За його словами, повністю буде перекрито лише вул.Грушевського та частину вул.Інститутської.

"Для забезпечення проїзду іноземних делегацій рух буде обмежуватися у центрі Києва та на дорозі з аеропорта "Бориспіль" до урядового кварталу", - повідомив Крищенко.

Він підкреслив, що на площу Конституції біля ВР матимуть доступ усі бажаючі громадяни, але пройти вони зможуть з дотриманням заходів безпеки, які проводитимуть поліція та працівники Управління Держохорони.

"Рамки будуть встановлені на вході в Маріїнський парк, рамки металодетекторів ... Перевірка буде суттєва. Паспорти брати не обов'язково. Не потрібно брати заборонені предмети, навіть невеликі ножі, які не заборонені, але потенційно - небезпечні", - додав Крищенко.

на місці підготовки до інавгурації присутні керівники патрульної та Національної поліції, а також Нацгвардії. Усі фото - Ельдар Сарахман, УП

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