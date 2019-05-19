Возле Верховной Рады стартовал "генеральный прогон" инаугурации

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Воскресенье, 19 мая 2019, 14:56

Возле Верховной Рады в Киеве проходит репетиция инаугурации президента Украины.

Как сообщает корреспондент УП с места события, подготовка продлится до 22:00 воскресенья.

По словам организаторов, первая репетиция состоится при участии статиста, позже к репетиции может присоединиться и сам Зеленский. Генеральная репетиция должна была состояться в 14:00, однако ее начало отложили.

Площадь между ВР и Мариинским парком разделена желто-голубыми забором.

Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации, работают операторы и режиссеры.

Возле здания ВР и Мариинского дворца смонтировали два больших экрана.

Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции Юрий Зозуля и Андрей Крищенко.

Эльдар Сарахман, УП

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Темы: инаугурация Зеленский Киев полиция


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