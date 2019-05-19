Возле Верховной Рады стартовал "генеральный прогон" инаугурации
Возле Верховной Рады в Киеве проходит репетиция инаугурации президента Украины.
Как сообщает корреспондент УП с места события, подготовка продлится до 22:00 воскресенья.
По словам организаторов, первая репетиция состоится при участии статиста, позже к репетиции может присоединиться и сам Зеленский. Генеральная репетиция должна была состояться в 14:00, однако ее начало отложили.
Площадь между ВР и Мариинским парком разделена желто-голубыми забором.
Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации, работают операторы и режиссеры.
Возле здания ВР и Мариинского дворца смонтировали два больших экрана.
Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции, а также Нацгвардии.
Как заявил в комментарии журналистам начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, движение транспорта в правительственном квартале 20 мая будет ограничено с 6:00 до минимум 15:00.
По его словам, полностью будет перекрыто только ул.Грушевского и часть ул.Институтской.
"Для обеспечения проезда иностранных делегаций движение будет ограничиваться в центре Киева и на дороге из аэропорта "Борисполь" к правительственному кварталу", - сообщил Корищенко.
Он подчеркнул, что на площадь Конституции у ВР будут иметь доступ все желающие граждане, но пройти они смогут с соблюдением мер безопасности, которые будут проводить полиция и сотрудники Управления Госохраны.
"Рамки будут установлены на входе в Мариинский парк, рамки металлодетекторов... Проверка будет существенная. Паспорта брать не обязательно. Не нужно брать запрещенные предметы, даже небольшие ножи, которые не запрещены, но потенциально - небезопасны", - добавил Крищенко.
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Напомним,
- 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая.
- Инаугурацию посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции, министр энергетики США и др.
- Сам Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, откуда он отправится в Верховную Раду для принятия присяги.
- В КГГА и полиции предупредили, что по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины в центральной части Киева 19 и 20 мая будет ограничено движение транспорта: 19 мая с утра до завершения мероприятий - на ул.Липской от Грушевского до ул.Институтской, 20 мая с 6:00 до окончания мероприятий - в районе от Европейской площади до станции метро Арсенальная.
- Дополнительно с 6:00 20 мая до окончания мероприятий будет введены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе.