Возле Верховной Рады стартовал "генеральный прогон" инаугурации
Возле Верховной Рады в Киеве проходит репетиция инаугурации президента Украины.
Как сообщает корреспондент УП с места события, подготовка продлится до 22:00 воскресенья.
По словам организаторов, первая репетиция состоится при участии статиста, позже к репетиции может присоединиться и сам Зеленский. Генеральная репетиция должна была состояться в 14:00, однако ее начало отложили.
Площадь между ВР и Мариинским парком разделена желто-голубыми забором.
Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации, работают операторы и режиссеры.
Возле здания ВР и Мариинского дворца смонтировали два больших экрана.
Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции Юрий Зозуля и Андрей Крищенко.
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