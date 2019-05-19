Возле Верховной Рады стартовал "генеральный прогон" инаугурации

Возле Верховной Рады в Киеве проходит репетиция инаугурации президента Украины.

Как сообщает корреспондент УП с места события, подготовка продлится до 22:00 воскресенья.

По словам организаторов, первая репетиция состоится при участии статиста, позже к репетиции может присоединиться и сам Зеленский. Генеральная репетиция должна была состояться в 14:00, однако ее начало отложили.

Площадь между ВР и Мариинским парком разделена желто-голубыми забором.

Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации, работают операторы и режиссеры.

Возле здания ВР и Мариинского дворца смонтировали два больших экрана.

Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции, а также Нацгвардии.

Как заявил в комментарии журналистам начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, движение транспорта в правительственном квартале 20 мая будет ограничено с 6:00 до минимум 15:00.

По его словам, полностью будет перекрыто только ул.Грушевского и часть ул.Институтской.

"Для обеспечения проезда иностранных делегаций движение будет ограничиваться в центре Киева и на дороге из аэропорта "Борисполь" к правительственному кварталу", - сообщил Корищенко.

Он подчеркнул, что на площадь Конституции у ВР будут иметь доступ все желающие граждане, но пройти они смогут с соблюдением мер безопасности, которые будут проводить полиция и сотрудники Управления Госохраны.

"Рамки будут установлены на входе в Мариинский парк, рамки металлодетекторов... Проверка будет существенная. Паспорта брать не обязательно. Не нужно брать запрещенные предметы, даже небольшие ножи, которые не запрещены, но потенциально - небезопасны", - добавил Крищенко.

на месте подготовки к инаугурации присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции, а также Нацгвардии. все фото - Эльдар Сарахман, УП

Читайте также:

Как будет проходить инаугурация Зеленского: текст присяги и процедура

Напомним,