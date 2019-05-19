Зеленський приїхав на репетицію інавгурації
Новообраний президент Володимир Зеленський бере участь у репетиції своєї інавгурації, яка має відбутися в понеділок.
Як повідомляє Громадське, репетиція проходить у неділю ввечері в урядовому кварталі Києва.
Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 травня 2019 р.
В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 травня 2019 р.
Зазначається, що правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Верховної Ради ввечері 19 травня.
Водночас доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує розпочати свій шлях до парламенту 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.
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Нагадаємо,
- 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня.
- Інавгурацію відвідають глава МЗС Польщі, екс-президент ФРН, президенти Угорщини, Естонії, Литви, Латвії та Грузії, прем'єр Молдови, віце-президент Туреччини, міністр енергетики США та інші.
- Сам Зеленський запрошує усіх бажаючих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, звідки він вирушить до Верховної Ради для складання присяги.
- У КМДА та поліції попередили, що з нагоди інавгурації новообраного президента України у центральній частині Києва 19 та 20 травня буде обмежено рух транспорту: 19 травня з ранку до завершення заходів - на вул.Липській від вул.Грушевського до вул.Інститутської, 20 травня із 6:00 до закінчення заходів - в районі від Європейської площі до станції метро Арсенальна.
- Додатково з 6:00 20 травня до закінчення заходів буде запроваджено тимчасові обмеження руху на проспекті Миколи Бажана, Південному мостовому переході, Наддніпрянському шосе, Набережному шосе.