Зеленський приїхав на репетицію інавгурації

Новообраний президент Володимир Зеленський бере участь у репетиції своєї інавгурації, яка має відбутися в понеділок.

Як повідомляє Громадське, репетиція проходить у неділю ввечері в урядовому кварталі Києва.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 травня 2019 р.

В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 травня 2019 р.

Зазначається, що правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Верховної Ради ввечері 19 травня.

Фото "Громадського"

Водночас доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує розпочати свій шлях до парламенту 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.

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