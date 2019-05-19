Зеленський приїхав на репетицію інавгурації

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Неділя, 19 травня 2019, 20:40

Новообраний президент Володимир Зеленський бере участь у репетиції своєї інавгурації, яка має відбутися в понеділок.

Як повідомляє Громадське, репетиція проходить у неділю ввечері в урядовому кварталі Києва.

Зазначається, що правоохоронці обмежили рух транспорту в урядовому кварталі і доступ до Верховної Ради ввечері 19 травня.

 
Фото "Громадського"
 

Водночас доступ до Маріїнського парку, з якого Зеленський планує розпочати свій шлях до парламенту 20 травня, правоохоронці не обмежували, хоча його територію також охороняють.

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Нагадаємо

  • 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня. 
  • Інавгурацію відвідають глава МЗС Польщі, екс-президент ФРН, президенти Угорщини, Естонії, Литви, Латвії та Грузії, прем'єр Молдови, віце-президент Туреччини, міністр енергетики США та інші. 
  • Сам Зеленський запрошує усіх бажаючих 20 травня зустрітися у Маріїнському парку, звідки він вирушить до Верховної Ради для складання присяги.
  • У КМДА та поліції попередили, що з нагоди інавгурації новообраного президента України у центральній частині Києва 19 та 20 травня буде обмежено рух транспорту: 19 травня з ранку до завершення заходів - на вул.Липській від вул.Грушевського до вул.Інститутської, 20 травня із 6:00 до закінчення заходів  - в районі від Європейської площі до станції метро Арсенальна.
  • Додатково з 6:00 20 травня до закінчення заходів буде запроваджено тимчасові обмеження руху на проспекті Миколи Бажана, Південному мостовому переході, Наддніпрянському шосе, Набережному шосе. 

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Теми: Зеленський інавгурація


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