Зеленский приехал на репетицию инаугурации
Новоизбранный президент Владимир Зеленский участвует в репетиции своей инаугурации, которая должна состояться в понедельник.
Как сообщает Громадське, репетиция проходит в воскресенье вечером в правительственном квартале Киева.
Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 травня 2019 р.
Отмечается, что правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ к Верховной Раде вечером 19 мая.
В то же время доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь к парламенту 20 мая, правоохранители не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.
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Напомним,
- 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая.
- Инаугурацию посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции, министр энергетики США и др.
- Сам Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, откуда он отправится в Верховную Раду для принятия присяги.
- В КГГА и полиции предупредили, что по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины в центральной части Киева 19 и 20 мая будет ограничено движение транспорта: 19 мая с утра до завершения мероприятий - на ул.Липской от Грушевского до ул.Институтской, 20 мая с 6:00 до окончания мероприятий - в районе от Европейской площади до станции метро Арсенальная.
- Дополнительно с 6:00 20 мая до окончания мероприятий будет введены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе.
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