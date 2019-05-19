Зеленский приехал на репетицию инаугурации

Новоизбранный президент Владимир Зеленский участвует в репетиции своей инаугурации, которая должна состояться в понедельник.

Как сообщает Громадське, репетиция проходит в воскресенье вечером в правительственном квартале Киева.

Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 травня 2019 р.

В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 травня 2019 р.

Отмечается, что правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ к Верховной Раде вечером 19 мая.

Фото "Громадського"

В то же время доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь к парламенту 20 мая, правоохранители не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.

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Напомним,