Зеленский приехал на репетицию инаугурации

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Воскресенье, 19 мая 2019, 20:40

Новоизбранный президент Владимир Зеленский участвует в репетиции своей инаугурации, которая должна состояться в понедельник.

Как сообщает Громадське, репетиция проходит в воскресенье вечером в правительственном квартале Киева.

Отмечается, что правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ к Верховной Раде вечером 19 мая.

 
Фото "Громадського"
 

В то же время доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь к парламенту 20 мая, правоохранители не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.

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Напомним, 

  • 16 мая Верховная Рада назначила инаугурацию Владимира Зеленского на 20 мая. 
  • Инаугурацию посетят глава МИД Польши, экс-президент ФРГ, президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии, премьер Молдовы, вице-президент Турции, министр энергетики США и др. 
  • Сам Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, откуда он отправится в Верховную Раду для принятия присяги. 
  • В КГГА и полиции предупредили, что по случаю инаугурации новоизбранного президента Украины в центральной части Киева 19 и 20 мая будет ограничено движение транспорта: 19 мая с утра до завершения мероприятий - на ул.Липской от Грушевского до ул.Институтской, 20 мая с 6:00 до окончания мероприятий - в районе от Европейской площади до станции метро Арсенальная.
  • Дополнительно с 6:00 20 мая до окончания мероприятий будет введены временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе.

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Темы: Зеленский инаугурация


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