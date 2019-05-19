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До полонених українських моряків не пускають адвокатів – Полозов

Неділя, 19 травня 2019, 21:08

Адміністрація СІЗО "Лефортово" перешкоджає доступу адвокатів до військовополонених українських моряків.

Про це повідомив у неділю в Twitter адвокат Микола Полозов.

"Адміністрацією СІЗО "Лефортово" допущена ситуація, за якої вкрай утруднений доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з підзахисними. Щодо військовополонених українських моряків, ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції", - написав він.

Полозов опублікував пост адвоката Анастасії Георгієвської, яка у п'ятницю не змогла потрапити до свого підзахисного, українського моряка Володимира Терещенка, оскільки цього дня до СІЗО пропускали тільки слідчих.

"Це не тільки порушення "прав адвокатів" (Федеральна палата адвокатів Російської Федерації ау???) але й кричуще порушення права на захист", - зазначила Георгієвська.

"З урахуванням того, що листи від мого підзахисного Володимира Терещенка навіть до мене не приходять (СІЗО Лефортово і слідство не бачать тут порушення, дивно, так?), телефонні дзвінки йому заборонені, побачення теж - я вважаю, що вже 3 тижні Володимир Терещенко перебуває в стані incommunicado", - написала адвокат.

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Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень
  • "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російського СІЗО "Лефортово".
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: морякиРосіяСІЗО
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