До полонених українських моряків не пускають адвокатів – Полозов

Адміністрація СІЗО "Лефортово" перешкоджає доступу адвокатів до військовополонених українських моряків.

Про це повідомив у неділю в Twitter адвокат Микола Полозов.

Администрацией СИЗО «Лефортово» допущена ситуация при которой крайне затруднён доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными.

В отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции.#POW pic.twitter.com/o122HkXdeA — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 19 травня 2019 р.

"Адміністрацією СІЗО "Лефортово" допущена ситуація, за якої вкрай утруднений доступ адвокатів для конфіденційного спілкування і роботи з підзахисними. Щодо військовополонених українських моряків, ці обставини є порушенням статті 105 III Женевської конвенції", - написав він.

Полозов опублікував пост адвоката Анастасії Георгієвської, яка у п'ятницю не змогла потрапити до свого підзахисного, українського моряка Володимира Терещенка, оскільки цього дня до СІЗО пропускали тільки слідчих.

"Це не тільки порушення "прав адвокатів" (Федеральна палата адвокатів Російської Федерації ау???) але й кричуще порушення права на захист", - зазначила Георгієвська.

"З урахуванням того, що листи від мого підзахисного Володимира Терещенка навіть до мене не приходять (СІЗО Лефортово і слідство не бачать тут порушення, дивно, так?), телефонні дзвінки йому заборонені, побачення теж - я вважаю, що вже 3 тижні Володимир Терещенко перебуває в стані incommunicado", - написала адвокат.

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