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К военнопленным украинским морякам не пускают адвокатов – Полозов

Воскресенье, 19 мая 2019, 21:08

Администрация СИЗО "Лефортово" препятствует доступу адвокатов к военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщил в воскресенье адвокат Николай Полозов.

"Администрацией СИЗО "Лефортово" допущена ситуация, при которой крайне затруднён доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными. В отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции", - написал он.

Полозов опубликовал пост адвоката Анастасии Георгиевской, которая в пятницу не смогла попасть к своему подзащитному, украинскому моряку Владимиру Терещенко, поскольку в этот день в СИЗО пропускали только следователей.

"Это не только нарушение "прав адвокатов" (Федеральная палата адвокатов Российской Федерации ау???) но и вопиющее нарушение права на защиту", - отметила Георгиевская.

"С учетом того, что письма от моего подзащитного Владимира Терещенко даже ко мне не приходят (СИЗО Лефортово и следствие не видят тут нарушения, удивительно, да?), телефонные звонки ему запрещены, свидания тоже - я считаю, что уже 3 недели Владимир Терещенко находится в состоянии incommunicado", - написала адвокат.

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Напомним:

  • 17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным морякам до 24 и 26 июля.
  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: морякиРосcияСИЗО
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