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Київ у день інаугурації: Перекритий центр, черги з журналістів, рамки. Програма

Понеділок, 20 травня 2019, 09:01
Київ у день інаугурації: Перекритий центр, черги з журналістів, рамки. Програма
Роман Романюк, УП

У Києві 20 травня з 6 ранку до закінчення урочистих заходів з нагоди інаугурації Володимира Зеленського, тимчасово обмежено рух на низці вулиць, зокрема в центрі.

У зв’язку із проведенням урочистого засідання Верховної Ради о 10:00, на території урядового кварталу вже чергують бригади швидкої допомоги і правоохоронці.

Як попереджала столична влада, рух транспорту обмежено на:

- проспект Бажана від Харківської площі до Південного шляхопроводу;

- Наддніпрянське шосе від Південного шляхопроводу до мосту Патона;

- Набережне шосе від мосту Патона до Дніпровського узвозу;

- Дніпровський узвіз від Набережного шосе до Паркової дороги;

- алея Героїв Крут від площі Андрія Первозванного до площі Слави;

- вулиця Івана Мазепи від площі Слави до станції метро "Арсенальна";

- вулиця Михайла Грушевського від вулиці Московської до Петрівської алеї

- Паркова дорога від вулиці Михайла Грушевського до алеї Героїв Крут;

- вулиця Шовковична від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейної;

- вулиця Круглоуніверситетська від Бессарабської площі до вулиці Лютеранської;

- вулиця Лютеранська від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;

- вулиця Архітектора Городецького від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської;

- вулиця Ольгінська до площі Івана Франка до вулиці Інститутської;

- вулиця Інститутська від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;

- Кріпосний провулок від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;

- вулиця Липська від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;

- вулиця Садова від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської;

- вулиця Пилипа Орлика від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;

- вулиця Академіка Богомольця від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Пилипа Орлика.

Тимчасове обмежено рух на проспекті Миколи Бажана, Південному мостовому переході, Наддніпрянському шосе (від Південного мосту до мосту Патона), Набережному шосе (від мосту Патона до Дніпровського узвозу).

Також 20 травня внесено зміни в роботу автобусних маршрутів №№ 24, 62, 55.

 

Як повідомляла прес-служба Володимира Зеленського, він складе присягу українському народу на засіданні парламенту з 10:00 до 11:00. 

З 11:05 до 11:20 Зеленський візьме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та у церемонії підняття державного прапора України у Маріїнському палаці. 

До 11:50 заплановано вітання президентом України та першою леді, Оленою Зеленською, глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці.

12:00-13:30 – участь президента України у прийнятті для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на пост президента України у Маріїнському палаці.

З 14:30 до орієнтовно 17:00 – двосторонні зустрічі президента України з главами іноземних делегацій в адміністрації президента.

***

Журналісти з 7:30 ранку чекають можливості потрапити в Верховну Раду.

Біля Маріїнського палацу готуються до урочистостей.

Перед входом розкладено червону доріжку, вишикувалися військові.

 
На площі Конституції перед Верховною Радою збираються люди.
 
 

Охочих пройти пропускають через рамки металошукачів.

 
 

На площі перед парламентом розміщено екран. 

Читайте також Як відбуватиметься інавгурація Зеленського: текст присяги і процедура

Нагадаємо:

  • 16 травня Верховна Рада призначила інавгурацію Володимира Зеленського на 20 травня. 
  • Інавгурацію відвідають глава МЗС Польщі, екс-президент ФРН, президенти Угорщини, Естонії, Литви, Латвії та Грузії, прем'єр Молдови, віце-президент Туреччини, міністр енергетики США та інші.

Теми: інавгураціяЗеленськийКиївВерховна Рада
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