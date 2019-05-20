В Киеве 20 мая с 6 утра до окончания торжественных мероприятий по случаю инаугурации Владимира Зеленского, временно ограничено движение на ряде улиц, в частности в центре.

В связи с проведением торжественного заседания Верховной Рады в 10:00, на территории правительственного квартала уже дежурят правоохранители и бригады скорой помощи.

Как предупреждали столичные власти, движение транспорта ограничено на:

- проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;

- Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;

- Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;

- Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;

- аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

- улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро "Арсенальная";

- улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;

- Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут;

- улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

- улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

- улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

- улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

- улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;

- улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

- Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

- улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

- улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

- улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

- улица Академика Богомольца от улицы Пилипа Орлика до улицы Пилипа Орлика.

Временно ограничено движение на проспекте Николая Бажана, по Южному мостовому переходу, по Надднепрянскому шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережному шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска).

Также 20 мая внесены изменения в работу автобусных маршрутов №№ 24, 62, 55.

Как сообщала пресс-служба Владимира Зеленского, он принесет присягу украинскому народу на заседании парламента с 10:00 до 11:00.

С 11:05 до 11:20 Зеленский примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия государственного флага Украины в Мариинском дворце.

До 11:50 запланировано приветствие президентом Украины и первой леди Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.

12: 00-13:30 – участие президента Украины в прием для глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента Украины в Мариинском дворце.

С 14:30 до ориентировочно 17:00 – двусторонние встречи президента Украины с главами иностранных делегаций в Администрации президента.

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Журналисты с 7:30 утра ждут возможности попасть в Верховную Раду.

Возле Мариинского дворца готовятся к торжествам.

Перед входом разложена красная дорожка, выстроились военные.

На площади Конституции перед Верховной Радой собираются люди.

Желающих пройти пропускают через рамки металлоискателей.

На площади перед парламентом размещен экран.

На площі Конституції дивитись інаугурацію Зеленського прийшли багато його колишніх колег з 95 кварталу і Ліги сміху pic.twitter.com/Zpyr6J99Zp — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) 20 травня 2019 р.

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Напомним,