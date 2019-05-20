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Зеленський: У наступні 5 років зроблю все, щоб українці не плакали

Понеділок, 20 травня 2019, 10:53

Президент України Володимир Зеленський розповів, що все життя намагався смішити людей, але у наступні 5 років на посту президента він зробить все, щоб українці не плакали.

Про це Зеленський сказав 20 травня у сесійній залі Верховної Ради.

"Дорогий народе, протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхались. Я відчував так серцем, це була не тільки моя робота, це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали", - сказав він.

Крім того, у промові після складання присяги президента, Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду, а також закликав урядовців, глав оборонних відомств, Генпрокуратури подати у відставку і звільнити посади.

"Прошу парламент звільнити з посад голову СБУ, Генпрокурора і міністра оборони", - сказав він. 

"Я хочу, щоб ви прийняли закон про скасування недоторканності депутатів, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення", - звернувся Зеленський до парламенту. 

20 травня Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: президентВерховна РадаЗеленський
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