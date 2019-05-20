Зеленский: В следующие 5 лет сделаю все, чтобы украинцы не плакали

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Понедельник, 20 мая 2019, 10:53

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что всю жизнь пытался смешить людей, но в последующие 5 лет на посту президента он сделает все, чтобы украинцы не плакали.

Об этом Зеленский сказал 20 мая в сессионном зале Верховной Рады.

"В течение всей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. В последующие 5 лет - я сделаю все, чтобы украинцы не плакали", - сказал президент.

По словам Зеленского, в юморе он чувствовал свою миссию.

Кроме того, в речи после принятия присяги президента, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду, а также призвал чиновников, глав оборонных ведомств, Генпрокуратуры подать в отставку и освободить должности.

"Прошу парламент уволить с должностей председателя СБУ, Генпрокурора и министра обороны", - сказал он.

"Я хочу, чтобы вы приняли закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение", - обратился Зеленский к парламенту.

20 мая Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: президент Верховная Рада Зеленский


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