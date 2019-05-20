У партії Вакарчука відреагували на розпуск Ради

Партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" піде на парламентські вибори, коли б вони не були.

Про це йдеться у заяві партії у Twitter.

"Новий президент заявив про намір розпустити Верховну Раду. А це значить, що вже в липні - вибори. "Голос" піде на вибори, коли б вони не були", - йдеться у заяві.

При цьому зазначається, що справжні зміни - це вибори за новою системою.

У партії додали, що перевибори за старими правилами — це продовження старої політики.

Новий Президент заявив про намір розпустити Верховну Раду. А це значить, що вже в липні - вибори. #Голос піде на вибори, коли б вони не були. Але справжні зміни - це вибори за новою системою.



"Перевибори за старими правилами — це продовження старої політики. pic.twitter.com/HADS2PobS2 — Голос (@GolosZmin) 20 травня 2019 р.

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