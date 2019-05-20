У партії Вакарчука відреагували на розпуск Ради
Партія музиканта Святослава Вакарчука "Голос" піде на парламентські вибори, коли б вони не були.
Про це йдеться у заяві партії у Twitter.
"Новий президент заявив про намір розпустити Верховну Раду. А це значить, що вже в липні - вибори. "Голос" піде на вибори, коли б вони не були", - йдеться у заяві.
При цьому зазначається, що справжні зміни - це вибори за новою системою.
У партії додали, що перевибори за старими правилами — це продовження старої політики.
Новий Президент заявив про намір розпустити Верховну Раду. А це значить, що вже в липні - вибори. #Голос піде на вибори, коли б вони не були. Але справжні зміни - це вибори за новою системою.— Голос (@GolosZmin) 20 травня 2019 р.
"Перевибори за старими правилами — це продовження старої політики. pic.twitter.com/HADS2PobS2
Нагадаємо:
- 16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії"Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".