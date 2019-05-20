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У партії Вакарчука відреагували на розпуск Ради

Понеділок, 20 травня 2019, 16:07
У партії Вакарчука відреагували на розпуск Ради

Партія музиканта  Святослава Вакарчука "Голос" піде на парламентські вибори, коли б вони не були.

Про це йдеться у заяві партії у Twitter.

"Новий президент заявив про намір розпустити Верховну Раду. А це значить, що вже в липні - вибори. "Голос" піде на вибори, коли б вони не були", - йдеться у заяві.

При цьому зазначається, що справжні зміни - це вибори за новою системою.

У партії додали, що перевибори за старими правилами — це продовження старої політики.

Нагадаємо:

  • 16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії"Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".

Українська правда

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Теми: ВакарчукВерховна РадавибориГолос
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