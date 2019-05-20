У партії Вакарчука відреагували на розпуск Ради

116654 перегляди
Понеділок, 20 травня 2019, 16:07

Партія музиканта  Святослава Вакарчука "Голос" піде на парламентські вибори, коли б вони не були.

Про це йдеться у заяві партії у Twitter.

"Новий президент заявив про намір розпустити Верховну Раду. А це значить, що вже в липні - вибори. "Голос" піде на вибори, коли б вони не були", - йдеться у заяві.

При цьому зазначається, що справжні зміни - це вибори за новою системою.

У партії додали, що перевибори за старими правилами — це продовження старої політики.

Нагадаємо:

  • 16 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії"Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на осінніх виборах.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Вакарчук Верховна Рада вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вакарчук: У списку нової партії не буде діючих депутатів 19 травня 2019, 21:53
У БПП прокоментували можливу співпрацю з партією Вакарчука 17 травня 2019, 14:43
Новини 16 травня: "Голос" Вакарчука, повернення Коломойського, дата інавгурації Зеленського 16 травня 2019, 21:20
Усі новини
Головні новини
Вакарчук розказав про позицію партії "Голос" стосовно Зеленського
У Зеленського опублікували його перший указ
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу РФ
ГРОЙСМАН ПОДАЄ У ВІДСТАВКУ
Усі новини
Фотопроект

Пологи, війна, бідність: як потрібно висвітлювати

здоров'я

Що таке метаболізм і чи реально його пришвидшити для схуднення?

тест

Шваблик, тремпель, тормозок: наскільки ви знаєте українські діалектизми?