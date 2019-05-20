В партии Вакарчука отреагировали на роспуск Рады
Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" пойдет на парламентские выборы, когда бы они не были.
Об этом говорится в заявлении партии в Twitter.
"Новый президент заявил о намерении распустить Верховную Раду. А это значит, что уже в июле - выборы. "Голос" пойдет на выборы, когда бы бы они не были", - говорится в заявлении.
При этом отмечается, что настоящие изменения - это выборы по новой системе.
В партии добавили, что перевыборы по старым правилам - это продолжение старой политики.
Новий Президент заявив про намір розпустити Верховну Раду. А це значить, що вже в липні - вибори. #Голос піде на вибори, коли б вони не були. Але справжні зміни - це вибори за новою системою.— Голос (@GolosZmin) 20 травня 2019 р.
"Перевибори за старими правилами — це продовження старої політики. pic.twitter.com/HADS2PobS2
Напомним:
- 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
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