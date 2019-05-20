В партии Вакарчука отреагировали на роспуск Рады

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Понедельник, 20 мая 2019, 16:07

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" пойдет на парламентские выборы, когда бы они не были.

Об этом говорится в заявлении партии в Twitter.

"Новый президент заявил о намерении распустить Верховную Раду. А это значит, что уже в июле - выборы. "Голос" пойдет на выборы, когда бы бы они не были", -  говорится в заявлении.

При этом отмечается, что настоящие изменения - это выборы по новой системе.

В партии добавили, что перевыборы по старым правилам - это продолжение старой политики.

Напомним:

  • 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Украинская правда

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Темы: Вакарчук Верховная Рада виборы


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