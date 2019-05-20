В партии Вакарчука отреагировали на роспуск Рады

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" пойдет на парламентские выборы, когда бы они не были.

Об этом говорится в заявлении партии в Twitter.

"Новый президент заявил о намерении распустить Верховную Раду. А это значит, что уже в июле - выборы. "Голос" пойдет на выборы, когда бы бы они не были", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что настоящие изменения - это выборы по новой системе.

В партии добавили, что перевыборы по старым правилам - это продолжение старой политики.

Новий Президент заявив про намір розпустити Верховну Раду. А це значить, що вже в липні - вибори. #Голос піде на вибори, коли б вони не були. Але справжні зміни - це вибори за новою системою.



"Перевибори за старими правилами — це продовження старої політики. pic.twitter.com/HADS2PobS2 — Голос (@GolosZmin) 20 травня 2019 р.

Напомним: