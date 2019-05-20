У Зеленського опублікували його перший указ

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Понеділок, 20 травня 2019, 22:54
Прес-служба президента

Президент Володимир Зеленський підписав свій перший указ про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

"У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться у документі.

Нагадаємо:

  • 20 травня Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • Зеленський заявив, що першим підпише указ про розпуск Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Зеленський


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