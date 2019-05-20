У Зеленського опублікували його перший указ

Президент Володимир Зеленський підписав свій перший указ про прийняття повноважень Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

"У зв’язку зі вступом 20 травня 2019 року на пост президента України, відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України приймаю на себе з цього дня повноваження Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться у документі.

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