У Зеленского опубликовали его первый указ

Президент Владимир Зеленский подписал свой первый указ о принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Напомним: