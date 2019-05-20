У Зеленского опубликовали его первый указ
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Понедельник, 20 мая 2019, 22:54
Президент Владимир Зеленский подписал свой первый указ о принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.
Напомним:
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
- Зеленский заявил, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.
Украинская правда
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