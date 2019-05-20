У Зеленского опубликовали его первый указ

31593 просмотра
Понедельник, 20 мая 2019, 22:54
Пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский подписал свой первый указ о принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • Зеленский заявил, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский надеется на встречу с Трампом в ближайшее время 20 мая 2019, 21:27
Новости 20 мая: Инаугурация Зеленского, роспуск Рады, отставка Гройсмана 20 мая 2019, 21:18
Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленском после его речи 20 мая 2019, 19:45
Все новости
Главные новости
У Зеленского опубликовали его первый указ
Совет безопасности ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию РФ
ГРОЙСМАН ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ
Гриценко о роспуске Рады: Ждем указа с датой голосования
Все новости
еда

Почему грибы полезны

технологии

19 интересных гаджетов для детей, которые в действительности созданы для родителей

здоровье

Что такое метаболизм и реально ли его ускорить для похудения?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів