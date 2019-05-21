Вакарчук рассказал, кто финансирует партию "Голос"

2391 просмотр
Вторник, 21 мая 2019, 01:10

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его партия не получает средства от олигархов.

Об этом Вакарчук говорил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы точно не собираемся брать ни единой копейки ни у одного из олигархов, или тех, кого считают олигархами, потому что я считаю недопустимым говорить о борьбе с олигархами, а потом приходить и брать у них деньги", - заявил он.

Вакарчук напомнил, что так "некоторые делают".

"Я знаю людей, которые каждый день говорят, что надо бороться с олигархами, но на самом деле мы все понимаем, что если бы не было олигархов, то (у них) политического будущего тоже, возможно, не было бы", - сказал он.

"Мы действуем совершенно другим способом, уже сегодня у нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - рассказал Вакарчук.

Он добавил, что вкладывает в кампанию и свои деньги. Кроме того, в эфире программы Вакарчук обратился к зрителям с призывом, кто хочет, финансово поддержать новую политическую силу на сайте партии "Голос".

"Мы уверены, что надо по-новому это делать ... Вы знаете, если делать по-честному и эффективно свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам", - подчеркнул Вакарчук.

Напомним:

  • 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вакарчук Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
В партии Вакарчука отреагировали на роспуск Рады 20 мая 2019, 16:07
Вакарчук: В списке новой партии не будет действующих депутатов 19 мая 2019, 21:53
В БПП прокомментировали возможное сотрудничество с партией Вакарчука 17 мая 2019, 14:43
Все новости
Главные новости
У Зеленского опубликовали его первый указ
Совет безопасности ООН отказался обсуждать украинский языковой закон по требованию РФ
ГРОЙСМАН ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ
Гриценко о роспуске Рады: Ждем указа с датой голосования
Все новости
психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

исследование

Болеет кот – проверьте собственные нервы

Фото

16 величественных растений со всего мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів