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Президент Угорщини назвав обнадійливими переговори із Зеленським

Вівторок, 21 травня 2019, 05:30
Президент Угорщини назвав обнадійливими переговори із Зеленським

Президент Угорщини Янош Адер назвав обнадійливими перші переговори з новим президентом України Володимиром Зеленським, які сторони провели 20 травня після інавгурації новообраного українського голови держави.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Адер запропонував Зеленському якнайшвидше створити спільну комісію, учасники якої "у спокійній обстановці зможуть обговорювати всі спірні питання і їх вирішення".

За словами угорського президента, Зеленський схвально сприйняв цю пропозицію.

"Ми зацікавлені у побудові таких упорядкованих і спокійних відносин, які у нас склалися з іншими нашими сусідами. Адже Україна є найбільшою за чисельністю населення сусідньою державою. Ми готові до цього. Водночас я дав зрозуміти, що закарпатські угорці просять не більше ніж дотримуватися закріплених у Конституції і взятих на себе у міжнародних угодах зобов’язань", – наголосив президент Угорщини.

Адер також заявив, що "сьогодні в Україні права угорської меншини більш обмежені, ніж у часи радянської системи". Він додав, що в часи демократії такий стан є "неприпустимим".

Водночас угорський президент назвав сприятливим те, що новий президент України "продемонстрував відкритість і добрі наміри" у питаннях щодо закарпатських угорців, як-от подвійне громадянство, обговорення стану національної освіти та закону про мову і якнайшвидше вирішення спільними зусиллями і доброю волею пов’язаних із цим проблем.

Адер запросив Зеленського відвідати Угорщину, щоб обмінятися думками, зокрема про розвиток контрольно-пропускних пунктів та охорону довкілля у прикордонній смузі.

Президент Угорщини висловив сподівання, що такі зустрічі матимуть продовження спочатку на експертному, а потім знову на президентському рівнях.

У прес-службі президента України повідомили, що в  ході зустрічі із угорським колегою Зеленський заявив, що сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта.

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП "Mova is… Закон про мову у цифрах".

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Теми: моваУгорщинаЗеленський
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