Президент Венгрии назвал обнадеживающими переговоры с Зеленским

Президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, которые стороны провели 20 мая после инаугурации новоизбранного украинского главы государства.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Адер предложил Зеленскому быстрее создать совместную комиссию, участники которой "в спокойной обстановке смогут обсуждать все спорные вопросы и их решения".

По словам венгерского президента, Зеленский одобрительно воспринял это предложение.

"Мы заинтересованы в построении таких упорядоченных и спокойных отношений, которые у нас сложились с другими нашими соседями. Ведь Украина является крупнейшим по численности населения соседним государством. Мы готовы к этому. В то же время я дал понять, что закарпатские венгры просят не более чем соблюдать закрепленных в Конституции и взятых на себя в международных соглашениях обязательств", - подчеркнул президент Венгрии.

Адер также заявил, что "сегодня в Украине права венгерского меньшинства более ограничены, чем во времена советской системы". Он добавил, что во времена демократии такое положение является "недопустимым".

В то же время венгерский президент назвал благоприятным то, что новый президент Украины "продемонстрировал открытость и добрые намерения" в вопросах закарпатских венгров, например двойное гражданство, обсуждение состояния национального образования и закона о языке и скорейшее решение совместными усилиями и доброй волей связанных с этим проблем.

Адер пригласил Зеленского посетить Венгрию, чтобы обменяться мнениями, в частности о развитии контрольно-пропускных пунктов и охране окружающей среды в пограничной полосе.

Президент Венгрии выразил надежду, что такие встречи будут иметь продолжение сначала на экспертном, а затем снова на президентском уровне.

В пресс-службе президента Украины сообщили, что в ходе встречи с венгерским коллегой Зеленский заявил, что надеется на возобновление поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины со стороны Будапешта.

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Напомним: