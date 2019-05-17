МЗС Угорщини сподівається, що Зеленський змінить закон про мову

Міністерство закордонних справ Угорщини оприлюднило заяву щодо підписання президентом України Петром Порошенком закону "Про функціонування української мови як державної".

Про це пише Радіо Свобода.

Угорські дипломати назвали закон таким, що "відповідає духові Петра Порошенка", і висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися "проблемні питання" щодо угорської нацменшини в Україні.

"Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього", – йдеться у заяві.

У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон "утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови".

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП"Mova is… Закон про мову у цифрах".

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