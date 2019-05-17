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МЗС Угорщини сподівається, що Зеленський змінить закон про мову

П'ятниця, 17 травня 2019, 02:33

Міністерство закордонних справ Угорщини оприлюднило заяву щодо підписання президентом України Петром Порошенком закону "Про функціонування української мови як державної".

Про це пише Радіо Свобода.

Угорські дипломати назвали закон таким, що "відповідає духові Петра Порошенка", і висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися "проблемні питання" щодо угорської нацменшини в Україні.

"Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього", – йдеться у заяві.

У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон "утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови".

Детальніше про закон та його головні позиції читайте у матеріалі УП"Mova is… Закон про мову у цифрах".

Нагадаємо:

  • Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. А 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.
  • Напередодні Верховна Рада розблокувала закон про мову, а спікер Ради Андрій Парубій підписав його.
  • 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.
  • За це рішення проголосували 278 парламентарів.
  • Повністю проти проголосувала фракція "Опозиційний блок".
  • У першому читанні законопроект №5670-д парламент ухвалив 4 жовтня 2018 року.
  • У грудні 2018 року профільний комітет доопрацював його, розглянувши 2059 поправок.

Теми: мовазаконодавствоУгорщинаЗеленський
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