Зеленський запропонував знизити прохідний бар’єр у Раду
Президент Володимир Зеленський пропонує на позачерговому засіданні Верховної Ради змінити виборче законодавство і зменшити прохідний бар’єр до парламенту.
Про це сказав співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік після консультацій між президентом і керівництвом Верховної Ради.
"Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести декілька правок. Внести коротенький законопроект із декількома правками. Перша правка – скасувати мажоритарну систему. Друга правка – знизити бар’єр до 3 відсотків", - сказав він.
"Ще дискутувалася третя правка, вона була запропонована від фракцій. Це уточнення норм про імперативний мандат", - додав Хомутиннік.
Наразі в Україні змішана виборча система, а в Раду проходять партії, що набрали більше 5% голосів.
Нагадаємо:
- У 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
- Пізніше стало відомо, що Зеленський запросив глав фракцій на консультації щодо розпуску Ради.
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