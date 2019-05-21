Зеленський запропонував знизити прохідний бар’єр у Раду

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Вівторок, 21 травня 2019, 13:13

Президент Володимир Зеленський пропонує на позачерговому засіданні Верховної Ради змінити виборче законодавство і зменшити прохідний бар’єр до парламенту.

Про це сказав співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік після консультацій між президентом і керівництвом Верховної Ради.

"Президент запропонував змінити закон про вибори народних депутатів і внести декілька правок. Внести коротенький законопроект із декількома правками. Перша правка – скасувати мажоритарну систему. Друга правка – знизити бар’єр до 3 відсотків", - сказав він.

"Ще дискутувалася третя правка, вона була запропонована від фракцій. Це уточнення норм про імперативний мандат", - додав Хомутиннік.    

Наразі в Україні змішана виборча система, а в Раду проходять партії, що набрали більше 5% голосів.

Нагадаємо:

  • У 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • Пізніше стало відомо, що Зеленський запросив глав фракцій на консультації щодо розпуску Ради.

Олександр Шумілін, УП

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Теми: Зеленський Верховна Рада


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