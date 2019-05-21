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Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду

Вторник, 21 мая 2019, 13:13
Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду

Президент Владимир Зеленский предлагает на внеочередном заседании Верховной Рады изменить избирательное законодательство и снизить проходной барьер в парламент.

Об этом сказал сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник после консультаций между президентом и руководством Верховной Рады.

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько поправок. Внести коротенький законопроект с несколькими поправками. Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить барьер до 3 процентов", - сказал он.

"Еще дискутировалась третья правка, она была предложена от фракций. Это уточнение норм об императивном мандате", - добавил Хомутынник.

Сейчас в Украине смешанная избирательная система, а в совет проходят партии, набравшие более 5% голосов.

Напомним:

  • В 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • Позже стало известно, что Зеленский пригласил глав фракций на консультации по роспуску Рады.

Олександр Шумилин, УП

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Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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