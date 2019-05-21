Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду

Президент Владимир Зеленский предлагает на внеочередном заседании Верховной Рады изменить избирательное законодательство и снизить проходной барьер в парламент.

Об этом сказал сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник после консультаций между президентом и руководством Верховной Рады.

"Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько поправок. Внести коротенький законопроект с несколькими поправками. Первая правка – отменить мажоритарную систему. Вторая правка – снизить барьер до 3 процентов", - сказал он.

"Еще дискутировалась третья правка, она была предложена от фракций. Это уточнение норм об императивном мандате", - добавил Хомутынник.

Сейчас в Украине смешанная избирательная система, а в совет проходят партии, набравшие более 5% голосов.

Напомним: