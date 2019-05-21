У Зеленського назвали "найбільш допустиму" дату дострокових виборів

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Вівторок, 21 травня 2019, 13:56

Радник президента з юридичних питань Андрій Богдан заявив, що оптимальною датою дострокових виборів Верховної Ради у Володимира Зеленського вважають 21 липня.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок після зустрічі президента з керівниками фракції.

За його словами, консультації пройшли дуже конструктивно і практично всі представники фракції погодилися з можливістю розпуску.

"Були спори щодо конституційності, законності, можливості оскаржити такий указ. Проте при його наявності всі партії і фракції задекларували готовність і бажання йти на вибори", - сказав він.

"Ми вважаємо, що це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту, для заведення до Ради нових, прогресивних, молодих облич, які мають бажання і можливість працювати на Україну", - додав радник Зеленського.

За його словами, указ про розпуск ради буде підписаний найближчим часом і оприлюднений у "найближчі дні".

"Ми бачимо для себе найбільш допустиму дату голосування 21 липня 2019 року", - сказав Богдан.

Він додав, що наразі йдуть ще консультації з Центральною виборчою комісією щодо процедур самих виборів і можливо буде звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо скликання "позачергової сесії" на 22 травня і ухвалення змін до закону про вибори депутатів.

Богдан зазначив, що у закон пропонується внести три основні зміни - зниження прохідного бар'єру до 3%, голосування тільки за пропорційними списками і зменшення строків тендерних закупок для ЦВК.

Юридичний консультант президента наголосив, що попри розпуск Рада може і надалі працювати до того моменту, поки не складе присягу новий склад парламенту.

Крім того, щодо публікації указу про розпуск ВРУ, він додав, що можливо доведеться з цим "потягнути", якщо позачергова сесія не буде скликана на 22 травня.

"Найоптимальніший строк публікації указу, щоб дотримати всі норми Конституції, це 60 днів і проведення виборів в останню неділю цього періоду, це саме публікація указу завтра. Але можливо з публікацією треба буде потягнути пару днів для того, щоб провести дострокову сесію і підписати і опублікувати закон. Щоб новий виборчий процес почався ще до процесу проведення виборів", - заявив радник Зеленського.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський приніс присягу шостого президента України.
  • В інавгураційній промові він заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання, але указ про це ще не оприлюднено.
  • На 21 травня Зеленський запросив керівників фракцій консультації з питання розпуску парламенту.
  • Після консультацій представники фракцій повідомляли, що дострокові вибори парламенту можуть пройти 21 або 28 липня.

Яна Міланова, УП

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Теми: Зеленський вибори Верховна Рада


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