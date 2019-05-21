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У Зеленского назвали "наиболее допустимую" дату досрочных выборов

Вторник, 21 мая 2019, 13:56
У Зеленского назвали наиболее допустимую дату досрочных выборов

Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что оптимальной датой досрочных выборов Верховной Рады у Владимира Зеленского считают 21 июля.

Об этом он сказал на брифинге во вторник после встречи президента с руководителями фракции.

По его словам, консультации прошли очень конструктивно и практически все представители фракции согласились с возможностью роспуска.

"Были споры о конституционности, законности, возможности обжаловать такой указ. Однако при его наличии все партии и фракции задекларировали готовность и желание идти на выборы", - сказал он.

"Мы считаем, что это будет очень важный шаг для обновления парламента, для заведения в Раду новых, прогрессивных, молодых лиц, которые имеют желание и возможность работать на Украину", - добавил советник Зеленского.

По его словам, указ о роспуске Рады будет подписан в ближайшее время и обнародован в "ближайшие дни".

"Мы видим для себя наиболее допустимую дату голосования 21 июля 2019 года", - сказал Богдан.

Он добавил, что сейчас идут еще консультации с Центральной избирательной комиссией по процедурам самых выборов и возможно будет обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве "внеочередной сессии" на 22 мая и принятия изменений в закон о выборах депутатов.

Богдан отметил, что в закон предлагается внести три основных изменения - снижение проходного барьера до 3%, голосование только по пропорциональным спискам и уменьшение сроков тендерных закупок для ЦИК.

Юридический консультант президента подчеркнул, что несмотря на роспуск Рада может и в дальнейшем работать до того момента, пока не примет присягу новый состав парламента.

Кроме того, относительно публикации указа о роспуске ВРУ, он добавил, что возможно придется с этим "потянуть", если внеочередная сессия не будет созвана на 22 мая.

"Самый оптимальный срок публикации указа, чтобы соблюсти все нормы Конституции, это 60 дней и проведения выборов в последнее воскресенье этого периода, это именно публикация указа завтра. Но возможно с публикацией надо будет потянуть пару дней для того, чтобы провести досрочную сессию и подписать и опубликовать закон. Чтобы новый избирательный процесс начался еще до процесса проведения выборов", - сказал советник Зеленского.

Напомним:

  • 17 мая фракция "Народного фронта" вышла из коалиции в Верховной Раде – и спикер Андрей Парубий объявил о начале 30-дневного срока формирования новой коалиции. Якобы так действующие нардепы пытались избежать роспуска Верховной Рады.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу шестого президента Украины.
  • В инаугурационной речи он заявил, что распускает Верховную Раду, но указ об этом еще не обнародован.
  • На 21 мая Зеленский пригласил руководителей фракций провести консультации по вопросу роспуска парламента.
  • Представители фракций позже сообщали, що досрочные выборы могут пройти 21 или 28 июля.

Яна Миланова, УП
Темы: ЗеленскийвиборыВерховная Рада
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